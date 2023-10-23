Як має виглядати тарілка здорового харчування: список продуктів, які ви маєте їсти щодня

Щоб залишатися стрункими і здоровими важливо зберігати певні пропорції та продукти на тарілці. Наше здоров’я залежить від того, що ми їмо, тому важливо мати певні орієнтири щодо того, що має бути в нашій тарілці кожного дня, щоб харчування приносило користь.

Ми всі неодноразово чули про тарілку здорового харчування, однак не всі знають, які ж саме продукти туди мають входити. Ба більше, ці продукти ми маємо споживати щодня, щоб залишатися здоровими та енергійними. Тарілку здорового харчування розробили спеціалісти Гарвардської школи.

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Більшу частину тарілки мають складати овочі та фрукти – ½ тарілки

Нехай ваша тарілка складається з кольорових та різноманітних овочів. Пам’ятайте, що картопля не має бути в тарілці здорового харчування через її негативний вплив на рівень цукру в крові.

Вибирайте цільнозернові продукти – ¼ вашої тарілки

Цільна пшениця, ячмінь, ягоди пшениці, кіноа, овес, коричневий рис і макарони з цільної пшениці – м’якше впливають на рівень цукру в крові та інсулін, ніж білий хліб, білий рис та інші продукти.



З чого має складатися тарілка здорового харчування / Фото МОЗ

Білкова енергія – ¼ вашої тарілки

Риба, птиця, квасоля та горіхи – це корисні та універсальні джерела білка. Вони добре поєднуються з овочами, які є на вашій тарілці. Обмежте споживання червоного м’яса та обробленого – ковбас та бекону.

Корисні рослинні олії – в міру

Обирайте заправкою до салатів корисні рослинні олії – оливкову, кукурудзяну, арахісову та уникайте олій, які містять шкідливі трансжири.

Пийте воду, каву або чай

Відмовтеся від солодких напоїв, обмежте вживання молока та молочних продуктів до однієї-двох порцій на день та обмежте кількість соків до невеликої склянки на день.