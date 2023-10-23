Как должна выглядеть тарелка здорового питания: список продуктов, которые вы должны есть каждый день

Чтобы оставаться стройными и здоровыми, важно сохранять определенные пропорции и продукты на тарелке. Наше здоровье зависит от того, что мы едим, поэтому важно иметь определенные ориентиры по поводу того, что должно быть в нашей тарелке каждый день, чтобы питание приносило пользу.

Мы все неоднократно слышали о тарелке здорового питания, однако не все знают, какие же продукты туда должны входить. Более того, эти продукты мы должны потреблять каждый день, чтобы оставаться здоровыми и энергичными. Тарелку здорового питания разработали специалисты Гарвардской школы.

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Большую часть тарелки должны составлять овощи и фрукты – ½ тарелки

Пусть ваша тарелка состоит из цветных и разнообразных овощей. Помните, что картофель не должен быть в тарелке здорового питания из-за его негативного влияния на уровень сахара в крови.

Выбирайте цельнозерновые продукты – ¼ вашей тарелки

Цельная пшеница, ячмень, ягоды пшеницы, киноа, овес, коричневый рис и макароны из цельной пшеницы – мягче влияют на уровень сахара в крови и инсулин, чем белый хлеб, белый рис и другие продукты.



Из чего должна состоять тарелка здорового питания / Фото МОЗ

Белковая энергия – ¼ вашей тарелки

Рыба, птица, фасоль и орехи – это полезные и универсальные источники белка. Они хорошо сочетаются с овощами на вашей тарелке. Ограничите потребление красного мяса и обработанного – колбас и бекона.

Полезные растительные масла – в меру

Выбирайте заправкой в салаты полезные растительные масла – оливковое, кукурузное, арахисовое и избегайте масел, содержащих вредные трансжиры.

Пейте воду, кофе или чай

Откажитесь от сладких напитков, ограничь употребление молока и молочных продуктов до одной-двух порций в день и ограничить количество соков до небольшого стакана в день.