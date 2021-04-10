Тест: перевірте свій рівень емоційного інтелекту

Кожен з нас знає людей, які є чудовими слухачами. Незалежно від того, в якій ми перебуваємо ситуації, вони знають, що сказати та як підтримати. Вони турботливі, оптимістичні, коректні та уважні.
Мабуть, ви знаєте й тих, хто майстерно керує своїми емоціями. Вони не панікують в стресових ситуаціях та здатні спокійно підійти навіть до безвихідних задач. Вони приймають раціональні рішення та знають, коли довіряти своїй інтуїції. Їх не пригнічує критика та зовнішні скандали.
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Такі люди мають високий ступінь емоційного інтелекту. Вони добре знають себе, а також добре розуміють емоції оточення.
Емоційний інтелект – це здатність розуміти та керувати власними емоціями, а також розуміти емоції інших людей.
Ви хотіли б бути подібним до цих людей?
Можливо, вам залишився лише один крок до того, щоб опанувати своїми емоціями. Або – вам потрібна невеличка допомога та підтримка експертів, яка виведе вас на новий рівень. Дізнайтеся про це, пройшовши наш тест!
Як прокачати емоційний інтелект
- Спостерігайте, як ви реагуєте на людей. Чи поспішаєте ви оцінювати їхні дії, не дізнавшися обставин та мотивів? Чи мислите ви стереотипами? Чи можете ви поставите себе на чуже місце? Спробуйте бути більш відкритим та сприймати різні точки зору.
- Подивіться на робоче середовище. Ви шукаєте схвалення чи навпаки поводитеся занадто сором'язливо. Іноді варто дати шанс іншим, а інколи – проявити свою думку. Не бійтеся залишитися в аутсайдерах чи вириватися вперед, якщо ви відчуваєте, що це необхідно для підвищення якості вашого життя.
- Попрацюйте з самооцінкою. Визнайте, що ви не ідеальні, знайдіть свої слабкі сторони та пропрацьовуйте їх. Наберіться сміливості поглянути на себе чесно – це може змінити ваше життя.
- Зверніть увагу, як ви реагуєте на стресові ситуації. Ви засмучуєтеся, коли все йде не за планом? Чи звинувачуєте в цьому всіх, хто вас оточує? Здатність зберігати спокій та брати відповідальність за обставини – це неймовірна важливе вміння, яке підвищує вашу цінність на роботі та в буденних ситуаціях.
- Візьміть відповідальність за свої дії. Якщо ви зачепили чиїсь почуття – вибачтеся, якщо допустили помилку – чесно зізнайтеся та працюйте над тим, щоб виправити її.
- Думайте на 2 кроки вперед. Як ваше рішення вплине на інших? Як вони почуватимуться, коли ви зробите це? Чи потрібен вам такий досвід? Лише чесний погляд на ситуацію дозволить уникнути небажаних наслідків.