Тест: перевірте, наскільки міцний ваш імунітет
Наш спосіб життя відбивається на всьому організмі й імунітет – не виняток. Тож, проаналізувавши свої звички, легко передбачити, чи захворієте ви найближчим часом. Щоб спростити аналіз, склали тест, який допоможе визначити, наскільки міцною є ваша імунна система.
Джерело:24 канал
Імунітет – це сукупність захисних механізмів, які допомагають організму боротися з чужорідними чинниками: бактеріями, вірусами, сторонніми тілами тощо. Чим міцніший імунітет, тим легше організму підтримувати нормальне функціонування під впливом зовнішніх факторів.
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Деякі фактори, наприклад, шкідливі звички, стреси та одноманітний раціон призводять до ослаблення, здавалося б, сильного імунітету. До того ж мікроби, бактерії та віруси постійно мутують, пристосовуючись до нових діючих речовин. В такому разі нам не залишається нічого іншого, окрім зміни свого способу життя.
Чи справді вам потрібно укріплювати імунітет та з чого почати? Про це ви дізнаєтеся, пройшовши наш тест.
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