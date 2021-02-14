Тест: чи зможете ви відрізнити ГРВІ від грипу

Ви впевненні, що можете безпомилково визначити, який саме вірус спровокував ваше захворювання? Про що свідчить першіння в горлі? Чи знаєте, яка температура тіла характерна для ГРВІ чи грипу? Та які симптоми повинні насторожити? Це все можна перевірити за допомогою тесту від Корисно 24! Дізнайтеся, чи зможете ви відрізнити ГРВІ від грипу та діліться результатами!

Як ГРВІ, так і грип передаються від людини до людини повітряно-крапельним шляхом. Втім, якщо грип – це гостре респіраторне інфекційне захворювання, збудником якого є віруси грипу декількох типів (А, В і С), то ГРВІ провокує понад 200 видів різних інших вірусів.

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Через схожу клінічну картину, пацієнти часто плутають грип та ГРВІ. Однак існують специфічні симптоми, які допоможуть визначитися, як діяти далі.

Чому це важливо? Насамперед грип та ГРВІ потребують різного підходу до лікування. Якщо ГРВІ прогресує лише кілька днів, а потім людина одужує без специфічної терапії, то грип (за умови відсутності правильного лікування), може пошкодити легеневу тканину, посилити запальний процес та призвести до серйозних порушень функцій органів дихання.

Водночас в людей з ослабленим імунітетом, ГРВІ може провокувати запалення носових ходів та середнього вуха, а також посилити симптоми хронічних захворювань дихальних шляхів, зокрема астми.

Щоб не допустити ускладнень та одразу націлитися на боротьбу з чітко встановленим ворогом – переконайтеся, що ви зможете відрізнити симптоми ГРВІ від симптомів грипу. Все, що для цього потрібно – дати відповідь на 11 питань.

Пам'ятайте, що самолікування може погіршити ваш стан. При перших симптомах захворювання та їх ускладненнях, варто звернутися до лікаря.

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