Ці кімнатні рослини покращать здоров'я і самопочуття

Багато людей тримають у своїх квартирах та будинках кімнатні рослини: кактуси, герані чи фіалки. Проте деякі квіти можуть не тільки порадувати ваше око, але й допомогти вашому здоров'ю.

Останніми роками домашня флора стає все більш популярними. Ставити рослини на книжкові полиці потрібно не тільки для створення приємного інтер'єру, але й для поліпшення здоров'я.

Цікаво Частіше їжте щавель: він здивує своєю користю

Які рослини потрібно купувати

Лікарі переконані, що рослини можуть бути корисними для здоров'я, і навіть просто проведення часу поряд з ними може справити позитивний вплив на людину.

Коли ми говоримо про лікування людини в цілому, ми маємо на увазі турботу про тіло, емоції та дух; рослини можуть торкатися кожної з цих важливих областей,

– поділилася лікарка-натуропатка Емі Ротенберг.

Але деякі з кімнатних рослин можуть бути кориснішими за інші. Спробуйте поставити у своїй квартирі хлорофітум чубатий – ця рослина не вимагає великого досвіду у вирощуванні та складного догляду.

Квітка має вузьке листя, що нагадує лапки павуків. Відомо, що вони очищають повітря і можуть видалити до 95% токсичного формальдегіду.

Ще одна корисна у домогосподарстві квітка – спатифіллум. Ці кімнатні рослини цвітуть та є досить привабливими, а також не вимагають великого догляду.



Кімнатні рослини очищають повітря / Фото Pexels

Лілії миру, як ще їх називають, можуть рости роками та безперервно викидати великі білі квіти; їм не потрібно багато світла, тож вони ідеально підходять для затінених кімнат.

Здоров’я – найцінніше, що є у людини! Тому дбати про нього потрібно ретельно, приділяючи особливу увагу очищенню організму від токсинів. Лімфоміозот – перевірений помічник у детоксикації організму. Препарат покращує відтік лімфи, виводить токсини з усіх органів та тканин, чинить дезінтоксикаційну дію. Все, щоб ви почувались і виглядали чудово!

Спробуйте поставити в себе на підвіконні і зміїну рослину, яка ще здавна відома під назвою "тещин язик". Ця квітка має високе вертикальне листя та потребує поливу тільки час від часу, коли ґрунт пересихає. Зміїна рослина не тільки видаляє токсини з повітря, але й допомагає позбавитися від цвілі та конденсату.