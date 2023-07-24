У зеленому щавлі кислуватому на смак містяться вітаміни C, K, E, вітаміни ряду B, біотин, β-каротин, ефірні масла, флавоноїди і антоціани. Також в щавлі присутні мінеральні елементи: магній, фосфор, залізо.
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Корисні властивості щавлю
Щавель позбавляє від цинги, авітамінозів, анемії. 100 грамів цієї рослини містить 55% добової норми вітаміну С. Завдяки високому вмісту вітаміну C, посилюється всмоктування заліза, і як наслідок, піднімається гемоглобін в крові.
При гастриті зі слабким виділенням шлункового соку вживання щавлю підвищує кислотність і нормалізує травлення, стимулює діяльність кишківника. Невеликі дози щавлевого соку виявляють жовчогінну дію на організм. Народна медицина радить використовувати настої з листя і коріння рослини як кровоспинний і протизапальний засіб.
Щавель є дуже корисним для нашого організму / Фото з 100.menu
Великий запас вітамінів (зокрема аскорбінової кислоти) перекривають більшу частину дефіциту вітамінів. Щавель успішно використовують для лікування серця і кровоносних судин. Щавлева кислота виводить з організму шкідливий холестерин, підтримує м'язи і нерви в тонусі.
Також щавель використовують для позбавлення від проблем, що виникають під час менопаузи. Вітаміни групи B, що входять до складу щавлю, та антиоксиданти нормалізують роботу нервової системи і беруть участь в оновленні клітин, а разом з вітаміном А допомагають у відновленні зору. Калій допомагає в процесах регуляції артеріального тиску.