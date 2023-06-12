Ці три продукти зіпсують пам'ять та настрій: викиньте їх негайно

Правильна їжа – це 70% результату під час схуднення та гарант здорового організму, гарного настрою та самопочуття.

Відтак деякі продукти здатні навіть відтермінувати ознаки старіння тіла. Проте існують такі, які навпаки погіршують стан організму та впливають на всі органи і системи.

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Оброблене м'ясо

Страви з обробленими м'ясними продуктами зазвичай смакують та виглядають аж дуже апетитно, проте не надто здорово. Відтак ковбаски та інші м'ясні делікатеси – гарант проблем зі здоров'ям.

Перероблене м'ясо, як-от бекон і м'ясні делікатеси, переповнені натрієм та консервантами, які можуть призвести до здуття живота, зневоднення та запаморочення. Зменшення кількості обробленого м'яса, яке ви споживаєте, може допомогти зменшити ці симптоми та покращити пам'ять, концентрацію та настрій,

– повідомляє дієтологиня Келлі Міддлтон.

Від такої їжі постраждає не лише фізичне здоров'я, але й когнітивні функції. Це підтвердило дослідження, яке опублікували в American Journal of Clinical Nutrition. Дорослі середнього віку, які у раціоні мали високий вміст обробленого м'яса, мали вищий ризик розвитку легких когнітивних розладів, що можуть призвести до деменції.

Рафіновані зерна

Білий хліб та макарони стали для багатьох незмінними вуглеводами у раціоні. Проте вони несуть мінімум користі нашому організму, адже виготовлені з очищених зерен, що пройшли високу обробку. У їхньому складі залишились лише прості вуглеводи та низький вміст клітковини, вітамінів і мінералів. Експерти попереджають, що вживання цих продуктів у великих кількостях пов'язане з вищим ризиком різних хронічних захворювань, таких як діабет і хвороби серця, та ментальних порушень.

Солодкі продукти

Цукор – ще один ворог здорового організму. Він може вплинути не лише на самопочуття та вагу, але й погіршити стан мозку. Саме солодкі продукти є ще головним винуватцем проблем із пам'яттю, настроєм, концентрацією та іншими когнітивними функціями. Саме тому варто уникати надмірного споживання газованих напоїв, цукерок, тістечок та десертів.

Вживання великої кількості цукру спричиняє швидкі стрибки рівня цукру в крові. Це може призвести до труднощів з концентрацією, перепадів настрою та втоми, що зрештою впливає на пам'ять і загальну стабільність настрою,

– попереджає експертка.