Названо хліб, який допоможе зменшити жир на животі

Згідно з дослідженням, цільнозерновий хліб може допомогти зменшити область живота на кілька сантиметрів.

Хліб можна знайти на кожній кухні, але не завжди він є корисним для нашого організму та й тіла загалом. Згідно з дослідженнями, цільнозерновий пшеничний хліб здатний значно знизити рівень жиру на животі.

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У дослідженні взяли участь 50 японців, які впродовж 12 тижнів вживали рафінований пшеничний хліб та цільнозерновий пшеничний хліб.

Команда зібрала зразки крові та кожні шість тижнів проводила комп'ютерну томографію (КТ) для спостереження за учасниками.

Наприкінці дослідження рівень вісцерального жиру у групі, що приймала цільнозерновий пшеничний хліб значно знизився. За 12 тижнів живіт зменшився на 4 сантиметри. Інші ж учасники не отримали позитивних результатів.



Від цільнозернового хліба не поправляються / Фото з Beauty HUB

Вісцеральний жир, також відомий як жир на животі, ховається глибоко всередині вашої черевної порожнини, оточуючи деякі з ваших життєво важливих органів, таких як печінка та підшлункова залоза.

Якщо нічого з цим жиром не робити та не намагатися його зменшити, то згодом це може викликати серйозні проблеми зі здоров'ям, від хвороб серця до діабету.

Судячи з дослідження можна дійти висновку, що дієта на цільнозерновому пшеничному хлібі може дійсно сприяти запобіганню ожиріння.