Усі ми любимо соковиту та освіжаючу полуницю унікальну своїм смаком. Полуниця вже давно відома своїми численними корисними властивостями. У ній містяться важливі вітаміни.

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Щоб отримати користь для здоров’я, важливо вживати оптимальну кількість полуниці кожного дня.

Яка користь від полуниці

Полуниця – це джерело важливих поживних речовин. Ягоди містять мало калорій та багато вітамінів, мінералів, клітковини та антиоксидантів. В одній чашці полуниці міститься близько 50 калорій, 3 грами клітковини, 12 грамів вуглеводів, а також велика кількість вітаміну С, марганцю і фолату.

Полуниця містить антоціани — потужні антиоксиданти, які надають їй яскравого червоного кольору та підтримують у нормі серцево-судинну систему, запобігають раку та діабету.

5 причин їсти щодня полуницю

Антиоксиданти, що містяться в полуниці – знижують ризик хронічних захворювань, такі як хвороби серця і деякі види раку.

Полуниця містить сполуки, які допомагають регулювати кров’яний тиск, зменшують запалення і покращують загальний стан здоров’я серця. Регулярне вживання полуниці допоможе знизити ризик серцевих захворювань.

Антиоксиданти, що містяться в полуниці потенційно покращують пам’ять і когнітивні функції. Низький глікемічний індекс полуниці робить її чудовим вибором ягоди для людей з діабетом та тих, хто прагне контролювати рівень цукру в крові.

Високий вміст клітковини в полуниці сприяє здоровому травленню, допомагає підтримувати здорову вагу, знижує ризик закрепів та інших проблем зі шлунково-кишковим трактом.



Полуницю можна їсти кожного дня / Фото з Southern Living

Ризики від надмірного споживання полуниці

Попри те, що полуниця містить багато корисних властивостей, важливо звертати увагу на ризики, що пов’язані з надмірним споживанням.

Візьміть до уваги, що неорганічна полуниця може містити залишки пестицидів, які в разі вживання у великих кількостях можуть згубно позначитися на здоров'ї. Рекомендується вибирати органічну полуницю, щоб завдати якомога менше шкоди організмові. Полуниця може викликати алергію у малого відсотка людей.

Скільки полуниці можна їсти щодня

Безпечним і корисним вважається включення до щоденного раціону від однієї до двох чашок (150−300 грамів) свіжої полуниці.

Така кількість полуниці забезпечить необхідну порцію поживних речовин та не перевищить рекомендовану кількість калорій.

Ця кількість забезпечує значну порцію необхідних поживних речовин без перевищення рекомендованої кількості калорій.