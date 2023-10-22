Цвітна капуста багата на клітковину, яка важлива для загального стану здоров’я та може допомогти схуднути. Клітковина допомагає знизити ризик розвитку діабету та серцевих захворювань.

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Хрестоцвітний овоч сприяє виведенню токсинів та має протизапальну дію. Цвітна капуста сприяє гарному сну та покращує концентрацію й пам'ять.

Цвітна капуста на цілих 92% складається з води. Ви отримаєте не лише поживні речовини, але й зволожите своє тіло. У цвітній капусті є вітаміни С, Е і К, фолієва кислота, втім овоч має певний мінус. Він не дуже добре перетравлюється в тонкому кишечнику, а відтак може викликати здуття живота і гази.



Які плюси та мінуси має цвітна капуста / Фото Pexels

У квітній капусті багато вітаміну К, це може стати проблемою в тому випадку, якщо ви приймаєте певні ліки, особливо ті, які розріджують кров.

Вітамін К сприяє згортанню крові, тому при прийомі препаратів, що розріджують кров, важливо підтримувати постійний рівень вітаміну К, щоб не порушувати баланс крові. Вітамін К та препарати, що розріджують кров, насправді є ворогами та діють один проти одного.

З обережнітю треба вживати цвітну капусту людям, які страждають виразковою хворобою та мають підвищену кислотність шлунка.