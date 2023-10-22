Що станеться, якщо їсти цвітну капусту: плюси й мінуси, яких ви не знали

Цвітна капуста має поживну цінність, втім має кілька недоліків, про які важливо не знати. Загалом це чудовий овоч, який можна додати до свого раціону.

Цвітна капуста багата на клітковину, яка важлива для загального стану здоров’я та може допомогти схуднути. Клітковина допомагає знизити ризик розвитку діабету та серцевих захворювань.

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Хрестоцвітний овоч сприяє виведенню токсинів та має протизапальну дію. Цвітна капуста сприяє гарному сну та покращує концентрацію й пам'ять.

Цвітна капуста на цілих 92% складається з води. Ви отримаєте не лише поживні речовини, але й зволожите своє тіло. У цвітній капусті є вітаміни С, Е і К, фолієва кислота, втім овоч має певний мінус. Він не дуже добре перетравлюється в тонкому кишечнику, а відтак може викликати здуття живота і гази.



Які плюси та мінуси має цвітна капуста / Фото Pexels

У квітній капусті багато вітаміну К, це може стати проблемою в тому випадку, якщо ви приймаєте певні ліки, особливо ті, які розріджують кров.

Вітамін К сприяє згортанню крові, тому при прийомі препаратів, що розріджують кров, важливо підтримувати постійний рівень вітаміну К, щоб не порушувати баланс крові. Вітамін К та препарати, що розріджують кров, насправді є ворогами та діють один проти одного.

З обережнітю треба вживати цвітну капусту людям, які страждають виразковою хворобою та мають підвищену кислотність шлунка.