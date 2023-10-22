Что произойдет, если есть цветную капусту: плюсы и минусы, которых вы не знали

Цветная капуста имеет питательную ценность, но имеет несколько недостатков, о которых важно не знать. В общем это отличный овощ, который можно добавить в свой рацион.

Цветная капуста богата на клетчатку, которая важна для общего состояния здоровья и поможет похудеть. Клетчатка помогает снизить риск развития диабета и сердечных заболеваний.

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Крестоцветный овощ способствует выведению токсинов и оказывает противовоспалительное действие. Цветная капуста способствует хорошему сну и улучшает концентрацию и память.

Цветная капуста на целых 92% составляется из воды. Вы получите не только питательные вещества, но и увлажните свое тело. В цветной капусте есть витамины С, Е и К, фолиевая кислота, впрочем, овощ имеет определенный минус. Он не очень хорошо переваривается в тонком кишечнике, а затем может вызвать вздутие живота и газы.



Какие плюсы и минусы имеет цветная капуста / Фото Pexels

В цветной капусте много витамина К, это может стать проблемой в том случае, если вы принимаете определенные лекарства, особенно те, которые разжижают кровь.

Витамин К способствует свертыванию крови, поэтому при приеме разжижающих кровь препаратов важно поддерживать постоянный уровень витамина К, чтобы не нарушать баланс крови. Витамин К и препараты, разжижающие кровь, на самом деле являются врагами и действуют друг против друга.

С осторожностью нужно употреблять цветную капусту людям, страдающим язвенной болезнью и повышенной кислотностью желудка.