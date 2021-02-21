Відповідальне лікування чи іпохондрія: визначте свій тип турботи про здоров'я – тест

Джерело:24 канал
Іпохондрія – це ірраціональний страх щодо стану свого здоров'я. Зазвичай люди з цим розладом страждають від нав'язливих думок про наявність важкої та невиліковної хвороби. Якщо ви запідозрили у себе подібні симптоми – спробуйте пройти наш тест та в разі потреби – звернутися до кваліфікованого терапевта.
Легка форма іпохондрії – поширене явище. Хто з нас не пробував самостійно діагностувати у себе важке захворювання за симптомами, знайденими в інтернеті? Проте в деяких людей цей розлад прогресує до важких форм, які вимагають специфічного лікування.
Читайте також Що таке іпохондрія та чому виникає
З пандемією COVID-19, факторів стресу стало ще більше, а випадки іпохондрії – почастішали. Збільшилася кількість новин про госпіталізації та смерті, з'явилися нова, невідома до цього, небезпека, виникла потреба в адаптації до незвичних умов. Зрозуміло, що весь цей комплекс вплинув на нашу психіку. Однак психотерапевти зазначають, що це – абсолютно нормальне явище.
Паралельно зросла відповідальність щодо свого здоров'я. Люди стали уважніше ставитися до потреб свого тіла: цікавитися профілактикою, здоровим способом життя та правильним харчуванням. Тож, якщо на тлі пандемії у вас розвинулася підвищена увага до теми здоров'я – це ще не означає, що в вас іпохондрія.
А якщо ви сумніваєтеся – пройдіть тест, який допоможе визначити ваш тип турботи про здоров'я.
Подобаються тести? Не зупиняйтеся!
Пройти також Основи здорового харчування: чи зможете ви відгадати корисні продукти – тест