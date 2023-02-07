Як позбутися цукрової залежності й приборкати тягу до солодощів

Повністю відмовитися від солодощів важко, та й не зовсім потрібно. Але скоротити споживання цукру варто, якщо тим паче ви від нього залежні.

Загальна мудрість говорить: більше рухайтеся, менше їжте. Якби це було так просто! Правда в тому, що харчовій промисловості вдалося заволодіти не лише нашими смаковими рецепторами, але й хімією нашого мозку та гормонами.

Ми звинувачуємо себе в тому, що споживаємо занадто багато цукру. Але навіть тим, хто усвідомлює, як працюють гормони, важко використовувати інструменти для боротьби з ними. Ось кілька перевірених тактик, які допоможуть вам позбутися залежності від цукру.

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Як їсти менше солодощів

Відчуйте різницю між бажанням і голодом

Часто, коли ми думаємо, що голодні, насправді просто відчуваємо тягу. Яка різниця? Наступного разу, коли ви захочете потягнутися до шоколаду, запитайте себе: "Якби єдине, що мені зараз запропонували з'їсти було б яблуко, чи з'їв би я його?" Якщо відповідь "ні", то ви відчуваєте бажання, а не голод.

Наступного разу, коли ви відповісте "ні" на це запитання, виділіть 20 хвилин, перш ніж діяти. Часто ви побачите, що тяга зникає; якщо ні, то дозвольте собі свідомо насолодитися.

Спіть більше

Люди цього не усвідомлюють, але поганий сон може вплинути на вашу тягу до цукру.

Дослідження показали, що поганий сон призводить до більшої тяги до солодкого. Тому важливо переглянути свій режим. Намагайтеся спати від семи до дев'яти годин на добу,

– каже спеціалістка Саманта Кесетті.

Додайте трохи білка до багатого вуглеводами сніданку

Дослідження, що розглядало МРТ-сканування людей, які їли сніданок з високим вмістом білка, виявило зниження активності в областях мозку, пов'язаних із тягою до їжі,

– каже Кесетті.

Спробуйте додати трохи білка до сніданку та перевірте, чи допоможе це зменшити споживання цукру пізніше вдень. Ви можете подавати гарячі або холодні пластівці з грецьким йогуртом або з парою яєць.

Пийте більше води

Люди часто плутають спрагу з голодом. Один простий спосіб позбутися від цукрової залежності – пити більше води. В одному дослідженні люди, які збільшили щоденне споживання води, зменшили щоденне вживання цукру.

Пийте більше води, щоб не плутати спрагу з голодом / Фото Pexels

Яка добова норма цукру в людини

Для жінок рекомендована щоденна норма цукру становить 6 чайних ложок, а для чоловіків – 9 чайних ложок. Дітям слід споживати менш ніж 6 чайних ложок на день.

На чайну ложку припадає приблизно чотири грами цукру. Тобто жінки та діти не повинні вживати більш ніж 25 грамів цукру щодня (дітям до 2 років не можна додавати цукор), а чоловікам – не більш ніж 36 грамів на день.