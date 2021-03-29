Уретрит – хвороба сильних духом: як розпізнати та чим лікувати

Джерело:24 канал
Про жіноче здоров’я говорять багато. Натомість чоловічим проблемам приділяють недостатньо уваги. Тому ми вирішили поговорити про уретрит – розповсюджену і делікатну проблему чоловічої частини населення.
Багато чоловіків терплять до останнього і не звертаються до лікаря. Хвороба поступово прогресує і завдає багато проблем здоров’ю.
Читайте також Цистит: все, що потрібно знати про пекучу для багатьох тему
За умови своєчасного звернення до фахівця, пацієнти зазвичай повністю виліковуються. Функція сечовидільної та статевої систем відновлюється у повному обсязі.Цікаво. Уретрит може мати безсимптомний перебіг. Такий стан речей спостерігається у 70% жінок та близько 50% чоловіків з уретритом, спричиненим хламідіям.
За походженням, розрізняють:
Надмірні фізичні навантаження – одна з причин уретриту / Фото Pexels
Причиною розвитку уретриту можуть бути різні інфекції, що передаються статевим шляхом: віруси герпесу, уреаплазма, трихомонада. У деяких випадках хворобу викликає гарднерелли, микоплазми, хламідії. Часто причиною уретриту є потрапляння в сечостатеві шляхи кишкової палички і грибків.
Запальний процес в сечовому міхурі може розвиватися на тлі хронічних вогнищ інфекції в організмі (карієс, тонзиліт та інше).
Уретрит провокує тривожність / Фото Pexels
Основними симптомами захворювання є:
Залежно від виду патогенного збудника, забарвлення виділень варіюють від прозорого до зеленого.
Уретрит може проявлятися ізольованими болісними відчуттями під час сечовипускання без виділень.
Згідно з даними клінічних досліджень встановлено: пацієнти, з проявами уретриту, крім стандартних скарг, можуть нарікати на порушення сну, зниження загального тонусу, розлади статевої функції, їх турбують функціональні ураження нервової системи та загальна тривожність.Важливо! Якщо у Вас наявні вище вказані симптоми, рекомендуємо негайно звернутись до фахівця.
Як лікувати уретрит / Фото Pexels
Будь-яке захворювання потребує обов'язкового курсу лікування. Уретрит не є винятком. Під час лікування можливе застосування натуропатичних препаратів, які сприяють відновленню чоловічого здоров’я; чинять антибактеріальний, протизапальний та імунокоригуючий ефекти.
Для усунення проявів запального процесу можна застосовувати препарат Траумель С. Він чинить протизапальну, анальгетичну, протиексудативну, імунокоригуючу та репаративну дію, що базується на активації захисних сил організму та нормалізації порушених функцій;
Для прискорення виведення токсинів з вогнища запального процесу можна застосовувати препарат Лімфоміозот. Він покращує відтік лімфи з усіх органів і тканин; чинить дезінтоксикаційну, імунокоригуючу та протизапальну дію.
Застосування натуропатичних препаратів можливе одночасно зі стандартними схемами лікування, які призначає фахівець. Згідно з даними клінічного дослідження, що проходило у Києві, встановлено позитивний вплив на перебіг неспецифічного уретриту наступних біорегуляційних препаратів: Траумель С, Лімфоміозот, Мукоза Композитум.Важливо! Під час проходження курсу лікування рекомендовано дотримуватись дієти: усунути з раціону свинину, копченості та алкоголь. Обов’язковою умовою є споживання 2,5 літри рідини на день.