Дні стають довшими, сонечко світить яскравіше, частіше чути спів птахів. Все це нагадує нам про прихід весни – прекрасної пори року, коли природа пробуджується та оживає. Інколи, ці приємні дні може зіпсувати цистит – запалення сечового міхура. Що це, чому виникає та як полегшити симптоми? З'ясовуємо у нашій статті.

Причини появи циститу різні: мінливі погодні умови, різкі коливання температури, протяги, сезонне загострення хронічних хвороб та інші чинники. Запалення може виникати у будь-якому віці, як у чоловіків, так і у жінок. Більшу схильність до розвитку циститу мають жінки, оскільки в них коротший сечівник (тобто шлях від зовнішніх статевих органів до сечового міхура).

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В залежності від клінічних проявів, цистит поділяють на:

Гострий цистит – має яскраво виражену симптоматику, пацієнт чітко може пов’язати початок захворювання із дією причинного фактора. Триває гострий цистит до 2-х тижнів, за умови відсутності ускладнень.

Хронічний цистит дуже часто виникає на фоні неадекватного лікування гострого циститу. Має не виражену симптоматику і часто рецидивуючий перебіг.



Переохолодження – один з факторів розвитку циститу / Фото Pexels

Головні збудники цього запального процесу – бактерії. Та у певних категорій жінок, цистит може виникати внаслідок впливу наступних провокуючих чинників:

індивідуальні особливості організму (короткий та широкий сечівник);

недотримання особистої гігієни;

неадекватне лікування інфекційного захворювання сечостатевого тракту;

переохолодження (відбувається активація умовно патогенної мікрофлори на фоні зниженої опірності захисних сил організму, через дію холоду);

наявність хронічного захворювання іншої локалізації, що дає періодичні рецидиви із системним впливом на імунну систему;

різноманітні метаболічні хвороби із порушення обмінних процесів (гормональні порушення);

особливості харчування – надмірне споживання гострих та солоних страв;

носіння певної спідньої білизни (“стрінги”);

хронічне фізичне та психоемоційне перевантаження, що призводить до виснаження та зриву адаптації з подальшим зниженням імунітету.



Цистит характеризується тягнучим болем внизу живота / Фото Pexels

Характерним симптомом циститу є ріжучий біль під час сечовипускання та відсутність відчуття спорожнілого сечового міхура після нього. Це стає причиною частих і не результативних позивів до туалету. Також можлива поява тягнучих больових відчуттів внизу живота, наявність ознобу та підвищення температури тіла до 37,0 – 37,5°C.

Як полегшити симптоматику

Пропонуємо низку рекомендацій, які можуть полегшити цей неприємний стан. Для отримання докладної діагностики та з’ясування ступеню тяжкості хвороби (деякі цистити лікуються лише в умовах стаціонару) рекомендуємо звернутись до фахівця.

В подібних випадках з метою полегшення симптоматики та зменшення вираженості запального процесу рекомендовано:

усунення провокуючого фактору (якщо такий є);

забезпечення стану фізичного та психологічного спокою;

молочно-рослинна дієта з виключенням гострих приправ, консервованих продуктів, м’ясних бульйонів та ін.;

прийом достатньої кількості рідини (сечогінні трави, чай, мінеральна вода, ягідні морси, киселі);

прийом безпечних та ефективних натуральних препаратів, що можуть покращити стан хворого.

Проконсультуйтеся з лікарем, щодо препаратів для усунення характерної симптоматики.



Спаскупрель знімає спазми / Фото Heel

Наприклад, препарат на рослинній основі Спаскупрель може допомогти зняти спазм та зменшити больові відчуття. Якщо захворювання має гострий початок, перші 2 години рекомендований “ініціюючий режим” – по 1 таблетці, кожні 15 хвилин. З наступного дня вживають по 1 таблетці 3 рази на добу. Застосування препарату можливе у дорослих та дітей віком від 12 років.

Берберіс-Гомакорд зменшує запалення / Фото Heel

У комплексному лікуванні захворювань органів сечостатевої системи можна звернути увагу на препарат Берберіс-Гомакорд. Цей препарат може допомогти зменшити інтенсивність запального процесу, больові відчуття та сприятиме усуненню симптомів запалення. В гострих випадках, згідно з інструкцією до застосування, разову дозу приймати кожні 15 хвилин протягом перших 2 годин, але не більше 8 – 10 разів. Далі перейти на прийом 3 рази на добу.

Траумель С активує захисні функції організму / Фото Heel

Для активації захисних сил організму та нормалізації порушених функцій можна застосовувати таблетки Траумель С. Завдяки речовинам рослинного та мінерального походження, які входять до його складу, препарат забезпечує протизапальну, анальгетичну, протиексудативну, імунокоригуючу та репаративну дію.

Перед застосуванням препаратів необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.