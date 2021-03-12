Варикозне розширення вен: як запобігти прогресуванню захворювання

Багато хто знає про "сіточку" чи "судинні зірочки" на ногах. Причина їх появи – ушкодження стінки капілярів – найдрібніших судин організму. На початку розвитку варикозного розширення вен (ВРВ), капіляри втрачають міцність, розтягуються і "проступають" під шкірою. Далі цей стан прогресує та вимагає особливої уваги.

Поява "судинної сіточки" є тривожним симптомом і свідчить про порушення відтоку крові та її застій в судинному руслі. Зібрали поради, які допоможуть запобігти прогресуванню захворювання.

Читайте також Побутові травми: все про профілактику та першу допомогу при травматизмі у зимовий період

Відомо, що в організмі людини існують судини 2-х типів:

вени;

артерії – великі судини, що в тканинах розгалужуються на дрібні – капіляри.



Як уникнути варикозного розширення вен / Фото Pexels

Артерії переносять кров, збагачену поживними речовинами та киснем, від верхніх відділів тіла (легень і серця) до "нижніх відділів" – всіх органів і систем організму. Натомість завдання вен – забезпечити виведення з організму продуктів обміну речовин та вуглекислого газу. Вони несуть кров від "нижніх відділів" тіла (внутрішніх органів), до верхніх відділів – серця і легень. У легенях кров збагачується киснем і знову стає артеріальною.

"Безперебійну" циркуляцію венозної крові забезпечують венозні клапани – спеціальні стулкові утворення, що визначають однонаправлений рух крові (знизу до верху).

Варикоз – це захворювання судин з порушенням відтоку крові, в основному через функціональну неспроможність венозних клапанів. В результаті, стінка вени ушкоджується, виникають застійні явища.

Пацієнтів починають турбувати набряклість, тяжкість і біль в нижніх кінцівках. Згодом утворюється варикозна сіточка, синюшні вузли, у найгіршому випадку – запалення венозної стінки (тромбофлебіт), тобто утворення тромбів.

Причини ВРВ та профілактика



Підбори провокують ВРВ / Фото Pexels

Причин появи варикозу безліч, а позбутися його непросто, тому доглядом за ногами необхідно займатися ретельно. Щоб запобігти появі неестетичної хвороби, бажано дотримуватися наступних порад:

намагайтесь якомога менше приймати гарячі ванни. Не захоплюйтесь походами до сауни;

Не захоплюйтесь походами до сауни; почніть займатись спортом. Регулярні фізичні вправи допоможуть зміцнити вени та покращити кровообіг. Віддайте перевагу аеробіці, бігу, плаванню;

та покращити кровообіг. Віддайте перевагу аеробіці, бігу, плаванню; якщо маєте зайву вагу, спробуйте скинути кілька кілограмів;

частіше змінюйте положення тіла , намагайтесь довго не сидіти й не стояти на одному і тому самому місці;

, намагайтесь довго не сидіти й не стояти на одному і тому самому місці; обмежте споживання солі ;

; не носіть тісне взуття , відмовтесь від підборів;

, відмовтесь від підборів; обливайте ноги холодною водою.

Варикозній хворобі властивий поступовий прогрес. Прогноз цієї патології напряму залежить від ступеня тяжкості встановленого діагнозу фахівцем-флебологом, підібраної медикаментозної схеми та вчасно розпочатої терапії.

Симптоматична терапія при варикозі

Щоб запобігти прогресуванню хвороби та розповсюдженню судинних "зірочок", намагайтеся дотримуватись вищевказаних рекомендацій, користуйтесь компресійною білизною та застосовуйте комплексні препарати, призначені лікарем для зменшення симптомів варикозу.



Лімфоміозот активує лімфовідтік, що зменшує венозний стаз​ / Фото Heel

За наявності набряклості, болю, тяжкості в ногах, можливе застосування симптоматичної терапії. Її мета – усунення вказаних проявів та відновлення судинної стінки. Для поліпшення циркуляції в лімфатичних та венозних судинах можна застосовувати краплі Лімфоміозот. Препарат має виражений дезінтоксикаційний ефект та активує лімфовідтік, що зменшує венозний стаз. Ці ефекти поліпшують прогноз терапії пацієнтів з варикозом.

Для усунення характерних симптомів варикозу порадьтесь з лікарем, щодо застосування лікувальної мазі. Зазвичай їх дія направлена на розрідження крові з метою покращення кровотоку в судинах, уражених хворобою. При цьому не всі лікарські засоби здатні відновлювати пошкоджену судинну стінку.



Траумель С мазь може зменшити венозну сітку​ / Фото Heel

Щоб не прогадати з лікарським засобом, можна спробувати Траумель С мазь. Препарат має виражену протизапальну, знеболювальну, антиексудативну та репаративну дію. Компоненти арніка і гамамеліс зміцнюють венозну стінку та усувають локальне запалення, гальмують венозні кровотечі. Траумель С може підвищити тонус судин, зменшити їхню проникність, усунути венозний застій та покращити обмінні процеси в ушкоджених тканинах.

Траумель С можна застосовувати вагітним жінкам, що мають проблему набряклості ніг, лише після консультації з лікарем.