Віброгімнастика: як прокачати тіло, не докладаючи зусиль

Якщо ви не є прихильницею виснажливих тренувань, проте мрієте підкачати прес – вам сподобається ідея пасивних занять, до яких входить вібрація всього тіла (WBV), більш відомі як тренування на платформі Power Plate.

Щоб розпочати вправу, необхідно встати на спеціальну платформу, зігнувши коліна під кутом приблизно 30 градусів. Power Plate вібрує з частотою 30 разів на секунду. На думку спортивних тренерів, подібна вібрація обманює тіло: відчуття падіння змушує активізувати рефлекси страху, що призводить до пришвидшеного скорочення м'язів.

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Вважається, що Power Plate покращує кровообіг, м'язову силу і гнучкість, а також допомагає тілу швидше відновитися після тренувань. Регулярні заняття посилюють метаболізм, збільшують мінеральну щільність кісток та покращують лімфатичний відтік. Водночас віброгімнастика корисна для тих, хто прагне зменшити вираженість целюліту. Вправа стимулює вироблення колагену, необхідного для гладкості шкіри.

Що говорить наука

Віброгімнастика – Відео з каналу FitClub4Health

Седрік Браянт, головний науковий співробітник Американської ради з фітнесу, вважає, що у віброгімнастики є потенціал, хоча, щоб підтвердити переваги для здоров'я, необхідні додаткові дослідження.

Галас навколо можливостей віброгімнастики значно випереджає дослідження і наукові дані. При цьому, з концептуальної точки зору, такі вправи можуть поліпшити силу, стабільність і витривалість м'язів, а також збільшити щільність кісток, – підсумовує науковець.

В дослідженні за участю 90 жінок в постменопаузі, група науковців виявила збільшення щільності стегнових кісток серед учасниць, які використовували Power Plate. Для досягнення ефекту жінки користувалися тренажером по 30 хвилин 3 рази на тиждень протягом 6 місяців.

В іншому дослідженні, вчені виявили, що люди похилого віку, які не могли займатися традиційними фізичними навантаженнями, відзначали у себе зміцнення м'язів і підвищення швидкості рухів після використання Power Plate.

Віброгімнастика без Power Plate

Ви можете досягнути бажаного ефекту й без підставки для ніг. Для цього достатньо підійматися на носках так, щоб п'яти відірвалися від підлоги всього на 1 сантиметр. Потім п'яти варто повернути в вихідне положення. Такі струси варто виконувати без поспіху (1 повтор раз на 1 секунду). Після 30 повторень потрібно зробити перерву на 5 – 10 сек.