Від 36 до 38: імунологиня розповіла, яка температура тіла вважається нормальною

Джерело:інстаграм Марія Полозова
Чи справді температура тіла 36,6°C вважається ідеальною для всіх? Коли варто бити на сполох? Та чи може бути таке, що при 37,1°C ви абсолютно здорові? Про все це розповіла клінічна імунологиня Марія Полозова.
Те, що 36,6 – нормальна температура тіла людини, вирішив Карл Вундерліх, який виміряв її в пахвовій западині 25 тисяч людей. І трапилося це… в 19 столітті! Попри те, що з того часу більшість уявлень про медицину та здоров'я змінилися, ми продовжуємо вірити, що 36,6 – це ідеальний показник. Більше про те, чому таке уявлення хибне – розповідаємо далі.
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Діапазон нормальної температури коливається від 36,1 – 37,6°C! А у деяких наукових оглядах здоровий діапазон становить навіть від 36,0 – 38,0°C.
Іноді буває, що причиною субфебрильної (підвищеної) температури тіла є порушення терморегуляції на рівні вегетативної нервової системи. В таких випадках з теплопродукцією все нормально, проте в пацієнтів знижена тепловіддача.
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Якщо перераховані причини підвищеної температури виключені, то причина може бути психогенною. В цьому випадку не потрібно ходити по лікарях і лабораторіям. Варто відразу звернутися за допомогою до психіатра.