Деякі, як нам здається, здорові продукти можуть бути насправді не такими вже й корисними, тому їх варто уникати, щоб не призвести свій організм з часом до збільшення ваги.

Якщо ви слідкуєте за своїм харчуванням та тілом, то ваш здоровий раціон є одним із найважливіших аспектів контролю ваги. Ми вже знаємо, що не варто вживати солоні закуски, десерти з високим вмістом цукру, фаст-фуд та напівфабрикати, але чи знали ви, що є продукти, які вважаються корисними, а їх насправді краще уникати?

Дивіться також 4 прості способи позбутися болю в животі після переїдання

Дієтологи Крутіка Нанаваті та Джессі Федор розповіли, що слід уникати мюслів, сухофруктів та знежирених продуктів.

Гранола та мюслі

У порівнянні з солодкими пластівцями для сніданку гранола видається корисною, однак Джесі Федор каже, що мюслі містять багато цукру.

Гранола рекламується як корисний для здоров'я продукт, багатий на клітковину, але насправді більшість продуктів, які ми знаходимо в продуктовому магазині, містять багато цукру, жирів і калорій,

– зазначив дієтолог.

Батончики-мюслі такоє є шкідливими, адже містять підсолоджувачі, а це вже погано впливає на контроль рівня цукру в крові.

Сухофрукти

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Фрукти з високим вмістом клітковини є поживними, тож ми залюбки можете вживати їх на сніданок. Втім дієтологи застерігають від сухофруктів, які містять багато цукрів, які з часом можуть призвести до небажаного збільшення ваги та резистентності до інсуліну.



Сухофрукти не є надто корисними / Фото teopema

Знежирені продукти

Ви можете обирати продукти з маркуванням "знежирені", аби зменшити споживання калорій та швидше схуднути, втім продукти з низьким вмістом жиру компенсуватимуть нестачу жиру безліччю додатковими інгредієнтами, які можуть зашкодити в зниженні ваги.

У продукти зі зниженим вмістом жиру часто додають додатковий цукор для смаку, що призводить до збільшення споживання калорій та дисбалансу поживних речовин,

– розповіла Крутіка Нанаваті.

Вона додала, що здороі жири добре впливають на ситісь та загальне благополуччя, тож вони не є занадто сильно шкідливими.