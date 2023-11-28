Некоторые, как нам кажется, здоровые продукты могут быть на самом деле не такими уж полезными, поэтому их следует избегать, чтобы не привести свой организм со временем к увеличению веса.

Если вы следите за своим питанием и телом, ваш здоровый рацион является одним из важнейших аспектов контроля веса. Мы уже знаем, что не стоит употреблять соленые закуски, десерты с высоким содержанием сахара, фаст-фуд и полуфабрикаты, но знали ли вы, что продукты которые считаются полезными, но их действительно лучше избегать?

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Диетологи Крутика Нанавати и Джесси Федор рассказали, что следует избегать мюсли, сухофруктов и обезжиренных продуктов.

Гранола и мюсли

По сравнению со сладкими хлопьями для завтрака гранола кажется полезной, однако Джесси Федор говорит, что мюсли содержат много сахара.

Гранола рекламируется как полезный для здоровья продукт, богатый клетчаткой, но на самом деле большинство продуктов, которые мы находим в продуктовом магазине, содержат много сахара, жиров и калорий,

– отметил диетолог.

Батончики-мюсли также вредны, ведь содержат подсластители, а это уже плохо влияет на контроль уровня сахара в крови.

Сухофрукты

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Фрукты с высоким содержанием клетчатки питательны, поэтому мы охотно можете употреблять их на завтрак. Впрочем, диетологи предостерегают от сухофруктов, содержащих много сахаров, которые со временем могут привести к нежелательному увеличению веса и резистентности к инсулину.



Сухофрукты не слишком полезны / Фото teopema

Обезжиренные продукты

Вы можете выбирать продукты с маркировкой "обезжиренные", чтобы уменьшить потребление калорий и быстрее похудеть, впрочем, продукты с низким содержанием жира будут компенсировать недостаток жира множеством дополнительных ингредиентов, которые могут повредить в снижении веса.

В продукты с пониженным содержанием жира часто добавляют дополнительный сахар для вкуса, что приводит к увеличению потребления калорий и дисбалансу питательных веществ.

– рассказала Крутика Нанавати.

Она добавила, что здоровые жиры хорошо влияют на сытость и общее благополучие, поэтому они не слишком вредны.