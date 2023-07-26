Відіпрати плями від трави дуже легко: як це зробити

Влітку дуже просто впасти у траву та зіпсувати улюблені шорти чи кофтинку некрасивою зеленою плямою. Втім, ще не все втрачено: ваш одяг можна врятувати.

Видалити плями від трави не так вже й складно, якщо ви тільки знаєте, як це потрібно робити. Всього декілька простих кроків допоможуть вам відчистити будь-яку річ.

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Як відіпрати трав'яні плями

Перше, що вам потрібно зробити після того, як ви помітили неприємні зелені плями на одязі, так це замочити його у холодній воді. Нізащо не використовуйте гарячу – це поширена помилка, яка призводить до того, що ваші плями стануть тільки ще більш стійкими. Гаряча вода натомість допоможе видалити тільки сліди від жиру та бруду.

Коли ж ви приступите до чищення, спершу перевірте вибраний вами засіб на невеликому непомітному шматочку одягу, а вже потім відпирайте усю пляму. Експерти рекомендують спершу спробувати мийний засіб на внутрішній стороні рукава та завжди дотримуватися порад з етикеток на одязі.

Найпростіший спосіб видалити плями – скористатися пральним порошком, проте він діє не завжди. На щастя, існує кілька альтернативних методів, і все, що для них потрібно, точно знайдеться у вас вдома.

Використайте спирт

Спирт є потужним розчинником, який може допомогти видалити зелену пігментацію, тож нанесіть трохи спирту на чисту губку та потріть нею пляму, спершу спробувавши цей засіб на невеликій ділянці.

Потім промийте пляму холодною водою та нанесіть на неї трохи мийного засобу. Втирайте його в одяг масажними рухами та залиште на 5 хвилин. Після усіх цих процесів забруднену річ можна кинути у прання.



Плями потрібно відпирати в холодній воді / Фото Freepic

Головне: не втирайте спирт та мийний засіб у одяг, адже таким чином ви тільки поширите бруд по більшій частині одягу та ускладните видалення.

Візьміть лак для волосся

Лак для волосся також може виявитися чудовим засобом у боротьбі з трав'яними слідами, адже він також містить спирт. Та результат може бути не таким хорошим, тож використовувати цей метод радять тільки для легкого знебарвлення.

Спершу нанесіть на пляму лак для волосся, дайте йому висохнути. Потім візьміть щітку з м'якою щетиною та почистьте плями. Після цього на неї можна нанести мийний засіб та відправити річ у прання.