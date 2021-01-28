Особистий досвід: відмова від алкоголю та старт модельної кар'єри у 41 рік – фото

Фітнес-тренерка Джастін Вітчерч, яка протягом кількох десятків років боролася з алкогольною залежністю, розповідає, як змінити мислення за допомогою здорового способу життя та в 41 рік вийти на модельний подіум.
Джерело: Dailymail
Джастін Вітчерч – 48-річна мешканка австралійського міста Голд-Кост, матір двох дітей, модель, письменниця та фітнес-тренерка, яка ще нещодавно боролася з алкоголізмом та не могла уявити, що спорт стане частиною її життя.
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Переглянути свій спосіб життя Джастін допомогли лікарі та 9-річна донька жінки. Перші – озвучили невтішні прогнози, друга – сказала, що сумнівається в покращенні стану матері.
Сьогодні Джастін вважає, що однією з найбільших проблем здорового способу життя є налагодження правильних соціальних зв'язків. Коли вона лиш розпочинала свій шлях відмови від алкоголю, їй було важко сказати людям, що сьогодні вона не п'є та проігнорувати чергову порцію алкоголю:
Алкоголь – це єдиний наркотик, відмовляючися від якого, ви повинні виправдовуватися.
Переломним моментом стала моя дев'ятирічна дочка, яка зі сльозами на очах дивилася на мене та стверджувала, що мене вже нічого не врятує.
Коли ви почнете відновлювати соціальні контакти, потурбуйтеся про те, щоб час доби не передбачав можливості випити. Для мене це завжди був сніданок чи ланч.
Звичайно, бувають моменти, коли вас оточує випивка: дні народження, заручини чи корпоратив. Щоб не піддатися спокусі в такі моменти – наповніть бокал солодкою водою чи соком.
Якщо наплив питань щодо того, чому ви відмовляєтеся від алкоголю стає занадто напористим чи агресивним, влийте трохи яблучного соку в газовану воду, щоб виглядало так, ніби ви п'єте шампанське. Ніхто навіть не помітить різниці!
Але неймовірною історію робить не лише факт відмови від алкоголю, але й те, як змінилося життя Джастін.
Спершу Джастін чинила опір спортивним заняттям. Вона не мала відповідних навичок, а її тіло було в настільки поганому стані, що їй здавалося, ніби-то навантаження лиш погіршують її стан. Ситуацію змінили заняття з особистим тренером. Саме він розробив спеціальну програму, підтримував жінку та змусив повірити у свої сили.
Я тренувався з ним щонайменше 3 рази на тиждень протягом 2-х років. Я досі переконана, що він передав мені свою пристрасть до тренувань.
І ця пристрасть була виправданою. Вже в 41 рік Джастін взяла участь у своєму першому конкурсі бікіні. З того часу вона активно займається моделінгом, працює фітнес тренером та готує свою книжку, щоб доказати, що навіть речі, які, на перший погляд, здаються неможливими, насправді. можуть трапитися. Головне – повірити у свої сили.