Сара Стюард – мати 4-х дітей, яка доказала світові, що здоровий підхід до дієт може продемонструвати неймовірні результати. Читайте, що вона розповідає про схуднення.

Джерело: Інстаграм Сара Стюард

Сьогодні Сарі 32 роки, вона матір 4-х дітей та успішна блогерка, яка ділиться досвідом щодо схуднення. Після четвертих пологів жінка вирішила зайнятися своїм здоров'ям. Результати вражають! Сара втратила 50 кілограмів за півтора року.

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Історія

У школі Сара займалася спортом і не переживала про вагу. З ростом 178 сантиметрів дівчина важила близько 80 кілограмів та вважала свою форму ідеальною.

Втім, в часи навчання в інституті Сара кинула заняття спортом. Тоді ж вона набрала близько 30 зайвих кілограмів. Часу займатися собою практично не було. А перша закоханість, весілля та діти потягнули за собою довгий процес, де на першому місці жінки знаходився не її зовнішній вигляд.

Після четвертих пологів ваги показували вже 135 кіло. Тоді жінка зрозуміла, що пора це міняти.

З чого почалися зміни

Сара почала вивчати теорію схуднення та зрозуміла, що короткі суворі дієти не її варіант. Тоді ж вона знайшла тип харчування, який міг би допомогти їй в тривалій перспективі. Ним виявилося схуднення за допомогою кето-дієти.

Я постаралася перебудувати своє мислення та націлитися на результат. Мені було не цікаво рахувати калорії. Я просто бачила результат.

Через півроку вона поєднала кето-дієту з інтервальним харчуванням, а ще через півроку – розширила раціон, перейшовши на дієту з високим вмістом жиру та мінімальною кількістю вуглеводів.

Цікаво, що перед початком схуднення у мене знайшли перші симптоми синдрому Хашимото – хронічного запального процесу щитоподібної залози, який виникає через автоімунні порушення і характеризується специфічними морфологічними змінами різного ступеня вираженості. Через рік вони пропали.

Звісно, це не означає, що можна лікуватися однією дієтою! Але факт залишається фактом – здоровий спосіб життя допомагає впоратися з деякими проблемами.

Меню Сари

Ранок жінки починається з кави. Через кілька годин вона з'їдає кілька варених яєць з сиром чи ковбасою. На обід готує відварену курку з овочами та перекушує сиром, шоколадом і горіхами. На вечерю її чекає невелика порція м'яса з овочами або рисом.

Тренування

Я вважаю, що найкращі тренажери – це мої діти.

Дітям Сари 2, 4, 6 і 8 років, тому активні ігри в її домі – щоденна практика.

Коли є бажання, жінка займається силовими тренуваннями або їздить на велотренажері.

Що допомогло схуднути

Раніше Сара любила їсти під час перегляду телевізора. Інтервальне харчування позбавило її від цієї звички. Також жінка зазначає, що ніколи не хотіла рахувати калорії і з цим їй допомогла кето-дієта. Головне – підібрати свій режим харчування.

Я не переживаю в ті моменти, коли зниження ваги зупиняється. Відсутність паніки – теж хороший результат. Я розумію, що почала худнути зі 130 кілограмів, а зараз важу близько 80. Тож розумію, що періоди застою ваги – це нормально.

Жінка переконана: щоб швидко схуднути, достатньо полюбити себе. Інакше – ви просто продовжите виснажувати себе жорстокими та недієвими дієтами.