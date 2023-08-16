Ось як швидко відростити волосся: 5 порад

Якщо ви намагаєтеся відростити волосся, це може здатися безкінечно довгим процесом, що вимагає багато терпіння. Та якщо ви хочете трохи пришвидшити цей процес, можливо, вам пора змінити щоденний догляд за зачіскою.

Випадіння волосся – нормальний процес, проте якщо це відбувається надто часто, це може сповільнити його ріст та зробити пасма більш ламкими. Переконайтеся, що ви використовуєте правильну щітку для волосся та зволожуєте його.

Цікаво Цей простий засіб допоможе омолодити і зволожити шкіру

Часто підстригайте волосся

Так, ця порада може здатися дещо дивною, та якщо ви хочете відростити волосся, вам справді доведеться частіше його стригти. І хоча підстригання волосся не прискорює його ріст, проте це позбавляє вас посічених кінчиків і запобігає ламкості.

Саме ламкість волосся часто створює враження, що воно росте повільно. І зрештою посічені кінчики можуть призвести до втрати довжини волосся, блиску, гладкості та об'єму.

Правильно харчуйтеся

Довге і міцне волосся залежить не тільки від засобів, які ви використовуєте для догляду за ним. Також важливо пам'ятати і про те, що локони потрібно "годувати" зсередини. І певні продукти підходять для цього краще за інші.

Наприклад, якщо ви споживатимете багато їжі з білком, це точно покращить стан вашої зачіски. Спробуйте вживати більше риби, квасолі, горіхів та цілозернових продуктів. Особливо важливо вживати ці продукти, якщо ви не їсте м'яса, адже воно теж може стати чудовим "будівельним матеріалом" для вашого волосся.



Правильне харчування покращить стан волосся / Фото Pexels

Менше використовуйте шампунь

Ви можете бути здивовані, проте часте миття голови із застосуванням шампуню не допомагає вашій зачісці, а навпаки, псує її.

Миття голови шампунем тільки два – три рази на тиждень дозволяє натуральним оліям проникати у волосся, дозволяючи йому зволожуватися та відновлюватися,

– пояснив перукар Кен Пейвс.

Та якщо вам доводиться користуватися шампунем частіше, переконайтеся, що ви обрали той, на якому є позначка "надання об'єму". Також не забувайте про використання кондиціонера для волосся та засобу для розчісування.

Уникайте термічної укладки

Певно, іноді вам хочеться завити волосся чи випрямити його, та пам'ятайте, що ці процедури не йдуть на користь вашим пасмам. Якщо ви використовуєте високі температури та забуваєте про термозахисний засіб, це може призвести до пошкодження волосся та ламкості.

Тримайте воду прохолодною

Чимало людей люблять поніжитися у гарячому душі, та ви навіть не замислюєтеся про те, як це може вплинути на ваше волосся. Парадоксально, проте гарячий душ зневоднює шкіру та волосся і також призводить до його ламкості.

Щоб уникнути цього, спробуйте знизити температуру води. Також не забудьте помасажувати голову пальцями під час миття шампунем, щоб глибоко очистити шкіру та сприяти посиленню кровообігу.