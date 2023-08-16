Вот как быстро отрастить волосы: 5 советов

Если вы пытаетесь отрастить волосы, это может показаться бесконечно долгим процессом, требующим много терпения. Но если вы хотите немного ускорить этот процесс, возможно, вам пора изменить ежедневный уход за прической.

Выпадение волос – нормальный процесс, однако если это происходит слишком часто, это может замедлить их рост и сделать пряди более ломкими. Убедитесь, что вы используете правильную щетку для волос и увлажняете их.

Интересно Это простое средство поможет омолодить и увлажнить кожу.

Часто подстригайте волосы

Да, этот совет может показаться несколько странным, но если вы хотите отрастить волосы, вам действительно придется почаще их стричь. И хотя подстригание волос не ускоряет их рост, однако это лишает вас секущихся кончиков и предотвращает ломкость.

Именно ломкость волос часто создает впечатление, что они растут медленно. И, наконец, секущиеся кончики могут привести к потере длины волос, блеска, гладкости и объема.

Правильно питайтесь

Длинные и крепкие волосы зависят не только от средств, которые вы используете для ухода за ними. Также важно помнить и о том, что локоны нужно "кормить" изнутри. И определенные продукты подходят для этого лучше других.

Например, если вы потребляете много пищи с белком, это точно улучшит состояние вашей прически. Попытайтесь употреблять больше рыбы, фасоли, орехов и целоозерных продуктов. Особенно важно употреблять эти продукты, если вы не едите мясо, ведь оно тоже может стать отличным "строительным материалом" для ваших волос.



Правильное питание улучшит состояние волос / Фото Pexels

Меньше используйте шампунь

Вы можете быть удивлены, однако частое мытье головы с применением шампуня не помогает вашей прическе, а наоборот, портит ее.

Мытье головы шампунем только два – три раза в неделю позволяет натуральным маслам проникать в волосы, позволяя им увлажняться и восстанавливаться,

– объяснил парикмахер Кен Пэйвс.

Но если вам приходится пользоваться шампунем чаще, убедитесь, что вы выбрали тот, на котором есть отметка "придание объема". Также не забывайте об использовании кондиционера для волос и средства для расчесывания.

Избегайте термической укладки

Видимо, иногда вам хочется завить волосы или выпрямить их, но помните, что эти процедуры не идут на пользу вашим прядям. Если вы используете высокие температуры и забываете о термозащитном средстве, это может привести к повреждению волос и ломкости.

Держите воду прохладной

Многие любят понежиться в горячем душе, и вы даже не задумываетесь о том, как это может повлиять на ваши волосы. Парадоксально, однако горячий душ обезвоживает кожу и волосы и также приводит к его ломкости.

Чтобы избежать этого, попробуйте снизить температуру воды. Не забудьте помассировать голову пальцами во время мытья шампунем, чтобы глубоко очистить кожу и способствовать усилению кровообращения.