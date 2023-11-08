Волосся може випадати від популярних напоїв: ви маєте про це знати

Найбільше випадіння волосся припадає на осінній період. Зміна погоди негативно впливає на структуру волосся, роблячи його ламким. Та попри це, експерти розповіли про певні популярні напої, які також здатні вплинути на випадіння волосся.

Ми звикли шукати проблеми у зовнішніх чинниках, якщо помічаємо проблеми із волоссям: міняємо шампуні, кондиціонери, маски, більше зосереджуємося на догляді, вживаємо вітаміни.

До теми Будьте обережними: ці 3 вітаміни можуть викликати випадіння волосся

Втім, радимо вам звернути увагу на популярні напої, які ми можемо часто вживати. Саме вони є однією з причин випадіння волосся.

Алкоголь

Експертка зі здоров’я волосся Ганіма Абдулла зазначає, що надмірне вживання алкоголю може негативно вплинути не лише на стан здоров’я, але й на волосся. Алкоголь має високий глікемічний індекс, а це сприяє сплеску інсуліну та інших гормонів, які й викликають випадіння волосся.

Алкогольні напої можуть придушувати синтез кератину, тож ви почнете втрачати волосся через їхню ламкість,

– зазначила експертка.

За її словами, волосяні фолікули використовують кератин, щоб зробити волосся сильним і менш схильним до ламкості, а алкоголь спричинить дефіцит поживних речовин. Щоб покращити стан волосся, включіть у свій раціон достатню кількість заліза, вітаміну В і цинку.



Волосся може випадати через шкідливі напої / Фото Estetic Derm

Солодкі напої

Газовані напої та соки містять велику кількість цукру. Через високий глікемічний індекс вони також здатні викликати сплеск інсуліну, який зав’язується з волосяними фолікулами, після чого волосся легко випадає.

Солодкі напої зменшують кількість поживних речовин у вашій системі кровообігу та уповільнюють її в цілому. Через це до волосяних фолікулів потрапляє менше поживних речовин. Це може спричинити або прискорити випадання волосся,

– додала Ганіма Абдулла.

Вживаючи ці напої, слідкуйте за їхньою помірністю. Якщо ви таки помітили рясне випадіння волосся, то краще взагалі обмежте споживання цих напоїв.

Щоб налагодити здоров’я волосся та пришвидшити процес його росту, радимо додати до свого раціону кілька продуктів, які ще й допоможуть зробити його густішим. Детальніше читайте в матеріалі.