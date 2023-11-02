Найкраще, що ви можете зробити для свого волосся – так це ретельно доглядати за ним, підібрати правильний шампунь та інші засоби. Втім, часто люди забувають, що те, чим ви харчуєтеся, також впливає на міцність і здоров'я вашого волосся. Про те, які продукти варто їсти, розповіла дієтологиня Джилліан Кубала.

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Насіння соняшника

Цей продукт багатий не тільки на рослинний білок, але й на вітамін E, а ці дві поживні речовини просто-таки необхідні для здорового росту волосся. Саме вітамін E є потужним антиоксидантом та може ефективно захищати клітини волосяних фолікулів від окисного пошкодження.

Пам'ятайте про те, що низький рівень цього вітаміну в організмі може призвести до проблем не тільки з волоссям, але і зі шкірою. Всього в одній порції соняшникового насіння можна знайти таку кількість вітаміну E, що покриває 49% добової норми у цій речовині.

Ожина

Ожина також є продуктом, в якому міститься чимало антиоксидантів та протизапальних фенольних сполук – наприклад, антоціанів, елагової кислоти та кверцетину.

Якщо ви споживатимете більше продуктів, що багаті на ці сполуки, ви зможете зменшити окислювальний стрес. Цей стан виникає тоді, коли вільні радикали пробиваються через захист організму та пошкоджують клітини.

Одне з нещодавніх досліджень показало, що ожина – це найбагатша на антиоксиданти ягода, тож її точно варто додати до вашого раціону.

Авокадо

У цьому фрукті можна знайти чимало поживних речовин, що сприяють росту волосся, наприклад, ніацин, вітаміни С та Е, та також магній і фолієву кислоту.

Вітамін С є потужним антиоксидантом, який може захистити волосся та допомагає правильно засвоювати залізо, що потрібне для швидкого росту волосся.



Авокадо надзвичайно корисне для росту волосся / Фото Pexels

Окрім того, надзвичайно корисним для росту є і вітамін В, що можна знайти у фолієвій кислоті. Її дефіцит може призвести до погіршення стану волосся, нігтів та шкіри, тож переконайтеся, що ви споживаєте продукти із цією кислотою у достатній кількості.

Грецький йогурт

У грецькому йогурті можна знайти надзвичайно багато білка – точно більше, ніж у звичайному йогурті. Якщо ви не отримуватимете достатньо білка зі свого раціону, це може призвести до витончення та випадіння волосся.

Окрім того, ви можете знайти у грецькому йогурті також і селен – мінерал, що захищає волосяні фолікули.

Імбир

Одна з основних причин випадіння волосся – це окислювальний стрес, і саме імбир може надзвичайно ефективно захистити вас від нього. У цьому корені міститься чимало гінгероли та шогаоли – двох фенольних сполук, що потрібні для нормального функціонування вашого організму та імунітету.

Темна листова зелень

Якщо вашому волоссю не вистачає вітамінів групи В та С, вам варто вживати більше таких продуктів, як шпинат, капуста та рукола, адже вони містять чимало цих вітамінів. Дослідження також показують, що раціон, багатий на ці продукти, може пришвидшити ріст волосся в людей, які страждають від його випадіння.

Також листова зелень багата на протизапальні та антиоксидантні сполуки – кверцетин та кемпферол.