Випряміть спину: 3 помилки, які руйнують поставу

Через сидячий спосіб життя проблема постави стала особливо актуальна. Цілий день в незручному положенні з напруженою спиною не йде на користь здоров'ю. Постава своєю чергою впливає не тільки на зовнішність, але й на роботу внутрішніх органів. Якщо з цим нічого не робити, в перспективі ви можете зіткнутися з серйозними проблемами.

Є кілька способів, які допоможуть запобігти проблемам з поставою. Головні з них – навчитися сидіти правильно та не допускати поширених помилок.

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Помилка 1: підтримувати поставу силою волі



Як покращити поставу / Фото Pexels

Якщо під час прочитання статей про небезпеку порушеної постави ви вирішуєте випрямитися та ходити так завжди, швидше за все, у вас нічого не вийде. Як тільки ви вирішите перемкнутися на інші справи, тіло повернеться у звичне положення.

Річ у тому, що у людей є 2 типи рухів:

свідомі , які контролюються мозком,

, які контролюються мозком, автоматичні, до яких якраз і відноситься постава.

Це означає, що як би ми не старалися, контролювати її не вийде.

Помилка 2: намагатися "прокачати" поставу

Для здорової постави потрібно навчитися розслабляти м'язи й лише після цього переходити до їх зміцнення. Для цього підійдуть вправи з власною вагою, а також види спорту, в яких залучено якомога більше різноманітних рухів.

Помилка 3: вважати, що постава – це тільки м'язи

Те, як людина тримає себе, багато в чому залежить від внутрішніх відчуттів та самооцінки. Якщо ви впевнені в собі й не відчуваєте сорому, вам комфортно у власному тілі, триматися прямо буде значно легше. Тому важливо стежити як за м'язами, так і за думками.

Як виправити поставу



Як виправити поставу / Фото Pexels

Балансуйте

Поставу можна тренувати вдома, використовуючи тренажери чи будь-які засоби, що знайшлися під рукою. Підійде навіть звичайна пластикова пляшка з водою. Спробуйте втримати на ній рівновагу, коли займаєтеся іншими справами (наприклад, миєте посуд або чистите зуби). Також спробуйте встати на одну ногу, під час телефонної розмови.

Поліпште ергономіку і знизьте гіподинамію

Ми сидимо за незручним столом, носимо сумку на одному плечі, схиляємо голову до телефону, коли набираємо повідомлення – це все неправильна ергономіка тіла.

Гіподинамія – це відсутність рухової активності.

Якщо ви правильно організуєте робоче місце, скоротіть кількість годин, проведених в статичному положенні та розмістите екрани так, щоб вам не довелося нахиляти голову – ви покращите 2 базових показники, які впливають на поставу.

Додати різноманітності під час тренувань

Нерідко в залах люди накачують одну групу м'язів, що не дуже добре для постави. Спробуйте додати у своє життя танці, теніс, футбол – заняття, які вимагають різноманітних рухів і швидкого перемикання уваги.