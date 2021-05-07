Випряміть спину: 3 помилки, які руйнують поставу

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Через сидячий спосіб життя проблема постави стала особливо актуальна. Цілий день в незручному положенні з напруженою спиною не йде на користь здоров'ю. Постава своєю чергою впливає не тільки на зовнішність, але й на роботу внутрішніх органів. Якщо з цим нічого не робити, в перспективі ви можете зіткнутися з серйозними проблемами.
Є кілька способів, які допоможуть запобігти проблемам з поставою. Головні з них – навчитися сидіти правильно та не допускати поширених помилок.
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Як покращити поставу / Фото Pexels
Якщо під час прочитання статей про небезпеку порушеної постави ви вирішуєте випрямитися та ходити так завжди, швидше за все, у вас нічого не вийде. Як тільки ви вирішите перемкнутися на інші справи, тіло повернеться у звичне положення.
Річ у тому, що у людей є 2 типи рухів:
Це означає, що як би ми не старалися, контролювати її не вийде.
Для здорової постави потрібно навчитися розслабляти м'язи й лише після цього переходити до їх зміцнення. Для цього підійдуть вправи з власною вагою, а також види спорту, в яких залучено якомога більше різноманітних рухів.
Те, як людина тримає себе, багато в чому залежить від внутрішніх відчуттів та самооцінки. Якщо ви впевнені в собі й не відчуваєте сорому, вам комфортно у власному тілі, триматися прямо буде значно легше. Тому важливо стежити як за м'язами, так і за думками.
Як виправити поставу / Фото Pexels
Поставу можна тренувати вдома, використовуючи тренажери чи будь-які засоби, що знайшлися під рукою. Підійде навіть звичайна пластикова пляшка з водою. Спробуйте втримати на ній рівновагу, коли займаєтеся іншими справами (наприклад, миєте посуд або чистите зуби). Також спробуйте встати на одну ногу, під час телефонної розмови.
Ми сидимо за незручним столом, носимо сумку на одному плечі, схиляємо голову до телефону, коли набираємо повідомлення – це все неправильна ергономіка тіла.
Гіподинамія – це відсутність рухової активності.
Якщо ви правильно організуєте робоче місце, скоротіть кількість годин, проведених в статичному положенні та розмістите екрани так, щоб вам не довелося нахиляти голову – ви покращите 2 базових показники, які впливають на поставу.
Нерідко в залах люди накачують одну групу м'язів, що не дуже добре для постави. Спробуйте додати у своє життя танці, теніс, футбол – заняття, які вимагають різноманітних рухів і швидкого перемикання уваги.