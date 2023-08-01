Треба знати всім: причини, через які виникає високий тиск
Джерело:Healthier Steps
Високий кров'яний тиск може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, таких як хвороби серця, інсульт, захворювання нирок і навіть смерті.
Важливо контролювати рівень артеріального тиску та підтримувати його в межах норми.
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Цього можна досягти за рахунок зміни способу життя. Почніть дотримуватися здорового харчування, регулярно займайтеся спортом, обмежте себе у надмірному споживанні солі, контролюйте рівень стресу та обмежте вживання алкоголю.
І хоча не завжди у всіх випадках є конкретна причина високого тиску, втім на декілька факторів все ж таки варто звернути увагу.
- Неправильне харчування
Однією з основних причин високого кров'яного тиску є нездорове харчування, що характеризується надмірним споживанням солі, оброблених харчових продуктів, насичених жирів та рафінованого цукру.
- Сидячий спосіб життя
Малорухливий спосіб життя без регулярних фізичних навантажень значною мірою сприяє розвитку підвищенню артеріального тиску.
Відсутність фізичних вправ з часом послаблює серцево-судинну систему та знижує її ефективність у підтримці здорового рівня артеріального тиску.
- Надмірне споживання алкоголю
Регулярне вживання алкоголю у великих кількостях може призвести до високого рівня артеріального тиску навіть у тверезому стані.
На високий тиск впливає те, який спосіб життя ми ведемо / Фото з Аптека 24
- Куріння
Куріння сприяє високому кров'яному тиску. Воно створює негативний вплив на здоров'я артерій та загальну серцево-судинну функцію.
Нікотин звужує кровоносні судини, тоді як інші шкідливі хімічні речовини пошкоджують стінки артерій – обидва ці фактори підвищують ризик гіпертонії.
- Стрес
Постійний стрес викликає тимчасові стрибки артеріального тиску. А от хронічний стрес може несприятливо впливати на гормональну регуляцію в організмі.
- Генетика
Гіпертонія, як правило, передається у спадок через спадкові генетичні схильності.
- Віковий фактор
З віком наші кровоносні судини стають менш гнучкими та стійкішими до току крові, що призводить до підвищеного ризику гіпертонії. Крім того, гормональні зміни, пов'язані зі старінням, можуть сприяти високому кров'яному тиску.
- Захворювання
Основні захворювання також можуть підвищувати артеріальний тиск. До поширених належать захворювання нирок, гормональні порушення, діабет та захворювання надниркових залоз.