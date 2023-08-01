Треба знати всім: причини, через які виникає високий тиск

1 серпня 2023, 09:23
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Джерело:

Healthier Steps

Високий кров'яний тиск може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, таких як хвороби серця, інсульт, захворювання нирок і навіть смерті.

Важливо контролювати рівень артеріального тиску та підтримувати його в межах норми.

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Цього можна досягти за рахунок зміни способу життя. Почніть дотримуватися здорового харчування, регулярно займайтеся спортом, обмежте себе у надмірному споживанні солі, контролюйте рівень стресу та обмежте вживання алкоголю.

І хоча не завжди у всіх випадках є конкретна причина високого тиску, втім на декілька факторів все ж таки варто звернути увагу.

  • Неправильне харчування

Однією з основних причин високого кров'яного тиску є нездорове харчування, що характеризується надмірним споживанням солі, оброблених харчових продуктів, насичених жирів та рафінованого цукру.

  • Сидячий спосіб життя

Малорухливий спосіб життя без регулярних фізичних навантажень значною мірою сприяє розвитку підвищенню артеріального тиску.

Відсутність фізичних вправ з часом послаблює серцево-судинну систему та знижує її ефективність у підтримці здорового рівня артеріального тиску.

  • Надмірне споживання алкоголю

Регулярне вживання алкоголю у великих кількостях може призвести до високого рівня артеріального тиску навіть у тверезому стані.


На високий тиск впливає те, який спосіб життя ми ведемо / Фото з Аптека 24

  • Куріння

Куріння сприяє високому кров'яному тиску. Воно створює негативний вплив на здоров'я артерій та загальну серцево-судинну функцію.

Нікотин звужує кровоносні судини, тоді як інші шкідливі хімічні речовини пошкоджують стінки артерій – обидва ці фактори підвищують ризик гіпертонії.

  • Стрес

Постійний стрес викликає тимчасові стрибки артеріального тиску. А от хронічний стрес може несприятливо впливати на гормональну регуляцію в організмі.

  • Генетика

Гіпертонія, як правило, передається у спадок через спадкові генетичні схильності.

  • Віковий фактор

З віком наші кровоносні судини стають менш гнучкими та стійкішими до току крові, що призводить до підвищеного ризику гіпертонії. Крім того, гормональні зміни, пов'язані зі старінням, можуть сприяти високому кров'яному тиску.

  • Захворювання

Основні захворювання також можуть підвищувати артеріальний тиск. До поширених належать захворювання нирок, гормональні порушення, діабет та захворювання надниркових залоз.

Автор: Юлія Турелик