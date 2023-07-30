Високий кров'яний тиск, також відомий як гіпертонія, є станом, при якому тиск крові на стінках артерій занадто великий.

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Нормальний для людини артеріальний тиск становить близько 120/80 мм рт. Коли кров'яний тиск постійно перевищує цей нормальний діапазон, він навантажує артерії та життєво важливі органи, такі як серце, мозок та нирки. Важливо знати про симптоми високого тиску та вчасно їх розпізнавати.

Симптоми високого тиску

Спочатку гіпертонія може виявляти помітних симптомів. У міру прогресування чи загострення можуть виявлятися наступні симптоми.

Головний біль

Сильні та постійні головні болі є одним із найпоширеніших симптомів високого кров'яного тиску. Ці головні болі можуть виникати з обох боків голови та посилюватись при фізичній активності. Вони також можуть мати пульсуючий характер.

Запаморочення

Постійні запаморочення можуть вказувати на підвищений рівень артеріального тиску. Порушена концентрація уваги може виникнути через недостатній приплив крові до мозку, спричиненого гіпертонією.



Під час кров'яного тиску ви можете відчувати запаморочення / Фото з Pexels

Задишка

Якщо ви виявите, що задихаєтеся після мінімального навантаження або навіть під час спокійної діяльності, то це може вказувати на те, що ваша серцево-судинна система зазнає труднощів через підвищений артеріальний тиск, спричинений гіпертонією.

Біль у грудях

Біль у грудях ніколи не варто ігнорувати, адже він може вказувати на проблеми із серцем, пов'язані з високим кров'яним тиском.

Втома і порушення сну

Постійна втома, незважаючи на відпочинок або порушення сну, іноді можуть бути пов'язані з неконтрольованим високим рівнем артеріального тиску, що впливає на загальний кровообіг в організмі.

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Проблеми із зором

Високий кров'яний тиск також може негативно позначитися на вашому зорі. Розмитий зір, труднощі з фокусуванням або навіть раптові порушення зору можуть бути ознаками того, що гіпертонія впливає на кровоносні судини у ваших очах.