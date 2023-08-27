Всього 4 помаранчеві продукти знизять кров'яний тиск

За високим кров’яним тиском варто слідкувати та вдаватися до певного лікування, адже він може призвести до небезпечного стану. Щоб вберегти себе від невідкладної медичної допомоги – спробуйте додати до свого раціону чотири помаранчеві продукти.

Високий артеріальний тиск або гіпертонія – досить поширене захворювання. Від нього страждає доволі багато дорослих людей. Це трапляється через те, що з віком серцю доводиться не так легко перекачувати кров по всьому тілу. Це створює додаткове навантаження на нього, на інші органи і кровоносні судини.

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Однією з основних причин високого кров'яного тиску є харчування. Найбільшу проблему становлять продукти з високим вмістом солі. Натрій, який міститься в солі, змушує організм утримувати воду.

Чим більше води в наших кровоносних судинах, тим вищим стає наш кров'яний тиск,

– зазначає британський кардіологічний фонд.

Американська кардіологічна асоціація заявила, що продукти, багаті на калій, важливі для лікування високого кров'яного тиску, оскільки калій зменшує вплив натрію.

"Чим більше калію ви їсте, тим більше натрію ви втрачаєте із сечею", – зазначається в заяві.

Чотири продукти помаранчевого кольору з високим вмістом калію:

Солодка картопля (батат);

Гарбуз;

Курага;

Апельсин.

Американська кардіологічна асоціація також зазначає, що хорошими джерелами калію є й інші продукти: банани, авокадо, чорнослив, горох, родзинки, фініки, помідори, шпинат, грейпфрут та знежирений йогурт.