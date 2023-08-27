Всего 4 оранжевых продукта снизят кровяное давление

За высоким кровяным давлением следует следить и прибегать к определенному лечению, ведь оно может привести к опасному состоянию. Чтобы уберечь себя от неотложной медицинской помощи – попробуйте добавить в свой рацион четыре оранжевых продукта.

Высокое артериальное давление или гипертония – довольно распространенное заболевание. От него страдает достаточно много взрослых людей. Это случается из-за того, что с возрастом сердцу приходится не так легко перекачивать кровь по всему телу. Это создает дополнительную нагрузку на него, другие органы и кровеносные сосуды.

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Одной из основных причин высокого артериального давления является питание. Наибольшую проблему составляют продукты с высоким содержанием соли. Содержащийся натрий заставляет организм удерживать воду.

Чем больше воды в наших кровеносных сосудах, тем выше становится наше кровяное давление,

– отмечает британский кардиологический фонд.

Американская кардиологическая ассоциация заявила, что продукты, богатые калием, важны для лечения высокого кровяного давления, поскольку калий уменьшает влияние натрия.

"Чем больше калия вы едите, тем больше натрия вы теряете с мочой", – говорится в заявлении.

Четыре продукта оранжевого цвета с высоким содержанием калия. :

Сладкий картофель (батат);

Тыква;

Курага;

Апельсин.

Американская кардиологическая ассоциация также отмечает, что хорошими источниками калия есть и другие продукты: бананы, авокадо, чернослив, горох, изюм, финики, помидоры, шпинат, грейпфрут и обезжиренный йогурт.