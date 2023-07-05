Як отримати максимальну користь від вітаміну D: прості та легкі поради

Дефіцит вітаміну D може призвести до різних проблем зі здоров'ям. Вітамін D необхідний для правильного розвитку і підтримки кісток. Він також має вирішальне значення для нервової, опорно-рухової та імунної функції.

Вітамін D є жиророзчинним вітаміном, а це означає, що його засвоєння залежить від здатності кишківника поглинати жир з їжі. Більшість людей знають, що перебування на сонці допомагає нашій шкірі виробляти вітамін D самостійно.

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Вітаміну D багато в жирній рибі та морепродуктах, зокрема в печінці тріски, лососі та сардинах. Втім перед тим, як почати вживати вітамін D додатково у вигляді добавки, важливо знати, як найкраще їх приймати.

Підтримуйте здорову вагу

Оскільки вітамін D є жиророзчинним, то чим більше у людини надмірної ваги, то більше вітаміну D перебуватиме в жирових клітинах, а не в кровообігу. З цієї причини люди з надмірною вагою та ожирінням часто відчувають дефіцит вітамінів і потребують більш високих доз.

Їжте продукти, які багаті на бор

Бор - це елемент у їжі, який допомагає організму засвоювати вітаміни та мінерали. Він також допомагає регулювати магній і фосфор, які є ключовими елементами метаболізму вітаміну D. Хоча не існує встановлених дієтичних рекомендацій щодо бору, все ж важливо переконатися, що ви отримуєте його щодня. Найбільше бору міститься у яблуках, каві, молоці і картоплі.



Вітамін D – запорука здорового розвитку / Фото з БДМУ

Переконайтеся, що у вашій добавці є вітамін К

Якщо ви не їсте багато паштету з гусячої печінки, то, ймовірно, не отримуєте достатньої кількості біодоступного вітаміну К. Обираючи добавки з вітаміном D, спробуйте знайти капсули, в яких також міститься вітамін K2.

Обидва вітаміни працюють синергетично. Вітамін D3 допомагає тілу легко засвоювати кальцій, а K2 сприяє тому, аби кальцій потрапив у кістки, а не в артерії.

Приймайте вітаміни з їжею

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Дієтологи завжди радять приймати добавки разом з їжею. Вітаміни D і K є жиророзчинними, тому їх варто приймати разом з їжею, яка містить деяку кількість жиру. Це покращить їхнє всмоктування в кровотік. Це може бути тост з авокадо або приготована їжа на оливковій олії.