Хороший нічний сон є проблемою для багатьох людей. Майже кожна третя людина за своє життя стикається з проблемним сном.

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На це може впливати багато факторів – від хворіб, тривоги, стресу, а також від пози, в якій ви намагаєтеся заснути. Вона доволі сильно впливає на ваш сон.

Найкраща поза для сну

Фахівці здорового сну зазначають, що найкраще впливатиме на ваше самопочуття поза на спині.

Найкраща поза для гарного нічного сну може змінюватись в залежності від індивідуальних уподобань та стану здоров'я, але часто рекомендується спати на спині,

– зазначив Мартін Сілі.

Це положення забезпечує оптимальне вирівнювання хребта, знижуючи ймовірність розвитку болів у шиї та спині.

Сон на спині також допомагає тримати дихальні шляхи відкритими, сприяючи правильному диханню та потенційно знижуючи ризик хропіння. Правильне розміщення подушки для підтримки шиї та голови може ще більше підвищити комфорт у цьому положенні.



Сон на спині позбавляє від болю в плечах / Фото з Femina

Однак важливо пам’ятати, що всі люди є унікальними, і те, що найкраще підходить для однієї людини, може не підходити для іншої.

Згідно з дослідженнями, сон на спині допомагає при болях у шиї та плечах. Правильна поза уві сні важлива і запобігає скелетно-м'язовому болю в шиї та плечах.