5 вітамінів, які необхідні вашій шкірі

Якщо ви хочете покращити свою шкіру, спробуйте вживати більше продуктів, в яких переважають вітаміни А, В5, С, D та Е.

Дерматологи давно виділили ряд вітамінів, які допомагають зробити шкіру здоровою. Почніть вживати певний ряд вітамінів, аби зробити свою шкіру кращою.

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Вітамін А

Вітамін А допоможе вашій шкірі завжди бути м’якою, гладкою та еластичною. Він сприяє оновленню клітин, збільшенню товщини епідермісу та еластичності шкіри, надає шкірі молодого вигляду.

Вітаміном А багата капуста, шпинат, помідори, яйця, манго і диня.

Вітамін B

Вітамін B5 допомагає відновленню тканин. Цей вітамін в достатній кількості міститься у грибах, авокадо, горіхи, насіння і курячу грудку.

Вітамін С

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Вітамін С може може освітлити шкіру і вирівняти гіперпігментацію. Цього вітаміну є багато в молодій капусті та цитрусових.

Вітамін D

Вітамін D зменшує симптоми та прискорює лікування акне. Його можна знайти в жирній рибі, такій як лосось, скумбрія і сардини, а також у яєчних жовтках.

Вітамін E

Вітамін Е є хорошим зволожувальним засобом та захищає від ультрафіолету і вільних радикалів. Вітамін Е переважно міститься в зелених листових овочах, бобових, горіхах, цільних злаках та висівках.