5 вітамінів, які необхідні вашій шкірі
Джерело:Express
Якщо ви хочете покращити свою шкіру, спробуйте вживати більше продуктів, в яких переважають вітаміни А, В5, С, D та Е.
Дерматологи давно виділили ряд вітамінів, які допомагають зробити шкіру здоровою. Почніть вживати певний ряд вітамінів, аби зробити свою шкіру кращою.
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Вітамін А
Вітамін А допоможе вашій шкірі завжди бути м’якою, гладкою та еластичною. Він сприяє оновленню клітин, збільшенню товщини епідермісу та еластичності шкіри, надає шкірі молодого вигляду.
Вітаміном А багата капуста, шпинат, помідори, яйця, манго і диня.
Вітамін B
Вітамін B5 допомагає відновленню тканин. Цей вітамін в достатній кількості міститься у грибах, авокадо, горіхи, насіння і курячу грудку.Досі у пошуках перевірених часом препаратів з доказовою ефективністю та мінімальним негативним впливом? Німецька компанія Heel вже про це подбала. Обирайте найкраще для себе та своїх рідних.
Вітамін С
Вітамін С може може освітлити шкіру і вирівняти гіперпігментацію. Цього вітаміну є багато в молодій капусті та цитрусових.
Вітамін D
Вітамін D зменшує симптоми та прискорює лікування акне. Його можна знайти в жирній рибі, такій як лосось, скумбрія і сардини, а також у яєчних жовтках.
Вітамін E
Вітамін Е є хорошим зволожувальним засобом та захищає від ультрафіолету і вільних радикалів. Вітамін Е переважно міститься в зелених листових овочах, бобових, горіхах, цільних злаках та висівках.