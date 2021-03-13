Волокна здорового життя: лікарка назвала добову норму клітковини

Джерело:інстаграм Марія Гунькало
Клітковина (харчові волокна) відіграють дуже важливу роль для здоров`я. Втім, як говорить статистика, приблизно 90% людей не отримують достатню кількість оболонок та м'якоті рослин.
Важливе дослідження, опубліковане в Lancet, проводило метааналіз на основі 200 досліджень. В підсумку було виявлено, що люди, які їдять найбільшу кількість харчових волокон, на 15 – 30% рідше страждають на ішемічну хворобу серця, інсульт, цукровий діабет 2 типу та колоректальний рак.
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Ці ефекти були максимальними, коли харчові волокна в раціоні були в межах від 25 до 29 грамів на день. Важливим є те, що спостерігалася "крива" реакції на дозу, так що збільшення споживання клітковини викликало ще більший захист від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу, колоректального раку. Цей ефект у відповідь на дозу говорить про причинно-наслідковий зв'язок.
Близько 2 кілограми нашої маси тіла складають мікроорганізми, які живуть у нашому кишечнику. І власне для них волокна є життєво необхідним компонентом – саме вони ферментують клітковину, перетворюючи її в 30 грамів хімічні речовини з широким впливом на наше здоров'я.
Отже, як виглядають ті 30 грамів клітковини, які необхідні дорослій людині?
Якщо в кожен прийом їжі добавляти овочі чи фрукти, їсти злаки (каші), горіхи, сухофрукти, тоді ваш раціон точно буде багатим на клітковину.