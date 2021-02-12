З чого варто починати свій день? Навіщо планувати сніданок заздалегідь? Та чи справді існують продукти, які не можна вживати натщесерце? Відповідями на всі ці питання поділилася сімейна лікарка Марія Гунькало.

Сніданок – перший прийом їжі та унікальна можливість забезпечити свій організм енергією і поживними речовинами. Звісно, сніданок залежить від способу життя, смаків та інших особливостей людини. Але є основні правила, які потрібно врахувати, готуючи вранішню трапезу.

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Чи обов'язково снідати

Однозначної відповіді немає. Але швидше так, ніж ні. Якщо комусь некомфортно снідати зранку, це можна зробити пізніше, заставляти себе через силу не треба.

Переваги сніданку:

регулярне харчування допомагає краще розпізнавати відчуття голоду на ситості

допомагає збалансованіше харчуватись

забезпечує енергією для кращої концентрації уваги

Однозначно краще планувати сніданок!

Де

Виділіть час вдома чи в кафе. Без гаджетів чи екранів.

Коли

Упродовж декількох годин після пробудження. На мою думку, це 1 – 3 години, але правильного і неправильного часу для сніданку немає. Вибирайте час який підходить саме вам.

Чим снідати

Буде добре, якщо в сніданок ви включите білки, жири та вуглеводи.

Джерела білка та жирів : яйця, молочні продукти, бобові, горіхи, масла, м'ясо

: яйця, молочні продукти, бобові, горіхи, масла, м'ясо Вуглеводи: цільнозернова випічка, каші, пластівці чи гранола з невисоким вмістом цукру

цільнозернова випічка, каші, пластівці чи гранола з невисоким вмістом цукру Клітковина: фрукти, овочі, ягоди

Сніданок має бути ситним та збалансованим.

Звичайно, налисники чи панкейки можуть входити до ранкового меню, але додайте до такого сніданку йогурт, фрукти чи горіхи.

Що не можна їсти сніданок: розвінчуємо міфи

Насправді для здорової людини таких обмежень немає. І можна з’їсти все в межах здорової тарілки.

Кава

На сьогодні дослідження не можуть знайти зв’язку між “шкодою” та кавою, випитою на голодний шлунок. І правда, деякі люди можуть відчувати печію чи дискомфорт після кави, але це не завжди залежить від того, що вона випита натще. Якщо ви відчуваєте якісь симптоми – краще пийте її після їжі.

Кисломолочні продукти

Міф звучить так: кислота "вбиває" бактерії в них, тому їх не варто їсти натще. Це не так. Кисломолочні продукти можна їсти на сніданок чи в будь-який інший час доби. Навіть більше – чудовий варіант на сніданок

Помідори, цитрусові

В деяких людей з ГЕРХ (рефлюкс, печія), ці продукти можуть провокувати загострення симптомів. Для всіх інших – цього обмеження немає. Їжте на здоров’я!

Солодке, випічка, хліб

Круасан, тост, хліб, маленька цукерка до кави можуть доповнювати сніданок. Снідати виключно тортами і солодощами, звичайно не найкраща ідея. Прості / швидкі вуглеводи не дають повноцінного насичення, тому дуже скоро після такого сніданку ви будете голодними.

Мед

Якщо вам подобається пити воду з медом, чи додавати мед в кашу – робіть це. Але таке доповнення не є методом "оздоровлення і довголіття".

Соки, смузі

Фруктові / овочеві соки та смузі входять в здоровий раціон, але через високий вміст цукру, їх рекомендована порція – 150 мілілітрів. До того ж напої не повинні заміняти цільні фрукти та овочі. Якщо вибираємо між соком і смузі – краще обрати смузі, оскільки там вищий вміст клітковини.

Фрукти

Всім рекомендовано їсти 4 – 5 порцій різних фруктів та протягом доби. Тому, включивши їх в сніданок, ви легко можете дотримуватись цього правила.

Часник та цибуля

Додати в сніданок можна, якщо ви любите і вам ок, але нагадаю що їсти часник не захистить від вірусу. Якщо вам смакує – додавайте в страви, якщо викликає дискомфорт – не їжте.