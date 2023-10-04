Цей спосіб пити алкоголь не шкодить кишківнику: ось що розповів лікар

Ви, певно, вже знаєте, що алкоголь зовсім не корисний для вашого здоров'я. Та попри це ви можете звести шкоду від нього до мінімуму, якщо притримуватиметесь кількох простих правил.

Перше правило щодо алкоголю, яке ви маєте запам'ятати – його варто вживати дуже помірковано і у невеликих кількостях, інакше наслідки для вашого організму будуть серйознішими, ніж ви можете уявити. Та лікарка Бріанна Візер, старша спеціалістка клінічної програми MOBE, розповіла, як уникнути великої кількості побічних ефектів.

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Як пити алкоголь безпечно

Коли ви п'єте алкоголь, він через стравохід потрапляє у шлунок. А надмірне вживання алкоголю може подразнювати слизову оболонку цього органа та призвести до гастриту чи кислотного рефлюксу. Серед побічних ефектів – печія та нудота.

Важливо пам’ятати, що алкоголь всмоктується через шлунок і тонкий кишечник і метаболізується в печінці. При надмірному споживанні він безпосередньо змінює цілісність нашого шлунка та кишечника,

– поділилася Бріанна Візер.

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Тож для того, щоб обмежити вплив алкоголю на кишківник, ви маєте переконатися, що не вживаєте його надмірно. Надмірне вживання – це більше, ніж 4 – 5 напоїв за один прийом, або ж вживання більше ніж 8 напоїв на тиждень для жінок та 15 для чоловіків.



Надмірне вживання алкоголю шкідливе / Фото Pexels​

Також існують деякі правила, які допоможуть вам уникнути побічних ефектів від алкоголю.

Серед них:

вживання великої кількості води до, під час та після розпиття алкоголю;

додавання до раціону продуктів, які містять пробіотики;

харчування продуктами, у яких є клітковина;

вживання ситної їжі перед алкоголем.

Тож якщо ви хочете піклуватися про свій кишківник, подбайте про те, щоб пити алкогольні напої зважено та розумно і не перетворювати це на звичку.