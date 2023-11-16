Продуктивні дні щодня: 5 порад, як цього досягти

У напруженому темпі життя ви, звісно, прагнете встигати все: і працювати, і відпочивати, і займатися активним дозвіллям. Для того, щоб максимально ефективно використовувати свій час, вам варто знати кілька секретів від експертів.

Прагнення закінчити день з якісним результатом і виконаною роботою цілком зрозуміле, та для того, щоб ви могли легко досягти цього і не відчувати себе зрештою виснаженими, недостатньо просто важко працювати. Потрібно також дотримуватися кількох простих правил.

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Зосереджуйтеся на одному занятті за раз

Звісно, більшість людей вміє жонглювати проєктами та виконувати кілька завдань одночасно. Це може створювати у вас помилкове відчуття продуктивності, та чи насправді так ви працюєте швидше чи якісніше?

Коли ви намагаєтеся виконувати більше, ніж одну роботу, більшість часу ви витрачаєте тільки на те, щоб переключитися між завданнями. Тож намагайтеся встановлювати одну ціль, а не багато відразу. Завдяки цій звичці ви зможете легко ставити собі цілі та відчувати задоволення після того, як їх вдасться досягти у досить короткий термін.

Робіть регулярні перерви

У вас може виникнути спокуса не приділяти час перервам від роботи, проте тайм-аути так само необхідні, як і продуктивна праця. Ба більше, відсутність перерв і відпочинку може суттєво підкосити вашу продуктивність та вплинути на якість вашої роботи протягом дня, ви станете менш енергійними та вмотивованими, а з часом можете взагалі вигоріти.

Намагайтеся виділяти щонайменше 10 – 15 хвилин відпочинку після кожних кількох годин продуктивної роботи – за цей час ви встигнете відновити сили, очистити розум та підготуватися до нового завдання.

Спершу – найбільші завдання

Звісно, у вас може з'явитися бажання спершу взятися за невеликі, проте цікаві завдання, а найбільш трудомісткі частини залишити наостанок, проте це може бути не найкращим підходом.

Намагайтеся спланувати свій графік так, щоб спершу виконувати найскладніші та найдовші завдання, а вже згодом приступити до легших і коротших. Так найскладніша робота припаде на ранок, коли ви більш бадьорі та повні сил.



Графік роботи потрібно будувати зважено / Фото Pexels

Використовуйте правило двох хвилин

Правило двох хвилин передбачає негайне виконання тих завдань, що займають дві хвилини або менше. Таку роботу люди часто відкладають, проте її виконання може дати вам відчуття продуктивності та наснагу для подальшої роботи.

Наприклад, вам потрібно всього дві хвилини, щоб відповісти на електронний лист, записати свої наступні цілі, роздрукувати схему проєкту чи протерти пил у своїй квартирі. Намагайтеся виконувати ці невеликі завдання у проміжках між більш серйозною роботою.

Делегуйте завдання

Так, іноді вам може здаватися, що саме ви – та людина, яка може виконати роботу найкраще, та такий підхід не дозволить стати вам по-справжньому продуктивними. Розділяти роботу між членами команди потрібно, і усі завдання, які можуть виконати без вашої допомоги, варто делегувати.

Це також дозволить вам працювати над іншими дорученнями, які можете виконати тільки ви, і вам не доведеться витрачати зайвий час та ресурси на іншу роботу.