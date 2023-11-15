Рідко коли після тривалого використання клавіатура вашого ноутбука залишається чистою – туди потрапляють різноманітні крихти, руки переносять безліч бактерій, іноді ви навіть можете забризкати її кавою чи іншими напоями. І це ще навіть не згадуючи про пил, який може проникати навіть у крихітні щілини. Про те, як правильно чистити ноутбук, розповіла експертка з прибирання Мері Марлоу Леверетт.

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Що робити перед початком роботи

Перед тим, як дізнатися правильний спосіб очищення клавіатури, вам варто знати про типові помилки, яких часто припускаються новачки. Зважайте на те, що це справді може зіпсувати техніку, тож робити цього не варто.

Не чистьте клавіатуру, коли ноутбук заряджається або ввімкнений.

Не розпилюйте на клавіатуру очисний засіб. Надмірна кількість вологи може зашкодити гаджету.

Не використовуйте жорсткі та абразивні засоби для чищення – порошок, відбілювач чи аміак. Так ви можете випадково стерти символи з клавіш, і вам буде набагато складніше друкувати.

Не відривайте клавіші від клавіатури силою. Після цього вони можуть не встати на місце та не працюватимуть добре.

Як часто потрібно чистити клавіатуру

Вам могло здаватися, що чищення клавіатури – це складний та довгий процес, проте насправді це займає лічені хвилини. Спробуйте взяти собі за звичку щотижня приділяти трохи часу для того, щоб почистити клавіатуру.



Клавіатуру потрібно чистити щотижня / Фото Pexels

Як правильно чистити клавіатуру

Перш за все вам потрібно вимкнути ноутбук та відключити його від джерела живлення. Після цього переверніть його та добре струсіть над смітником, повертаючи під різними кутами – так ви позбудетеся пилу, волосся чи крихт, що могли застрягти між клавішами.

Після цього настав час переходити до безпосередньо чищення. для цього переверніть ноутбук правою стороною догори та покладіть його на рівну поверхню. Використовуйте маленьку щітку із м'якою щетиною для того, щоб очистити простір між кожною клавішею.

Після цього переверніть ноутбук догори дном та знову струсіть над сміттєвим баком. Огляньте клавіатуру ще раз та почистіть ще раз ті клавіші, на яких залишився бруд.

Також ви можете використати ручний пилосос із насадкою-щіткою для оббивки – вона добре підійде для висмоктування сміття з клавіатури. Повільно переміщуйте щітку по клавішах, щоб виловити все сміття.

Згодом продезінфікуйте клавіатуру, щоб прибрати усі бактерії, які є на клавішах. Протріть клавіатуру серветкою, змоченою спиртом, але переконайтеся, що вона просто волога, а не мокра.

Перш ніж увімкнути ноутбук, переконайтеся, що клавіатура повністю висохла.