Як часто потрібно міняти мочалку в душі: несподівана відповідь

Ви могли не замислюватися про це, та ваша мочалка для душу з часом також стає брудною та накопичує чимало бруду. Переконайтеся, що не наражаєте себе на небезпеку та вчасно її міняєте.

Насправді досліджень про те, як часто потрібно змінювати мочалку, не існує. Це частково пояснюється тим, що на людському тілі живе дуже багато різних мікроорганізмів. Та доктор медичних наук Філіп Тірно пояснив, чому мочалку потрібно змінювати і з якою періодичністю бажано це робити.

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Як часто потрібно змінювати мочалку

Скоріш за все, ви не помітите негативних наслідків використання однієї мочалки протягом тривалого часу. Втім, існують ситуації, коли ризик підхопити інфекцію через брудний предмет гігієни підвищується. Зокрема, це відбувається тоді, коли мочалка контактувала з шкідливими патогенами, а потім з порізами на вашій шкірі.

Виявляється, деякі збудники живуть у певних частинах тіла – наприклад, у носі та області паху. Так ви можете перенести інфекцію з однієї частини вашого тіла до іншої, і потенційно можете підхопити хворобу. Втім, зазвичай це відбувається тільки у випадках, якщо ви маєте порізи на шкірі чи шкірну хворобу, наприклад, екзему.



Через поріз можна підхопити інфекцію / Фото Pexels

Для того, щоб зменшити ризики зараження, вам варто припинити залишати вашу мочалку у вологому приміщенні після того, як ви помилися, адже вода і тепло сприяють поширенню бактерій. В ідеалі вам варто вішати мочалку сушитися поза межами душової кабіни – якщо у вашому домі є сушарка, вона може стати непоганим варіантом.

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Доктор Тірно заявив, що в ідеалі ви маєте змінювати мочалку щодня, адже тільки так зведете ризик отримання грибкової чи іншої інфекції до мінімуму. Та якщо ви переконаєтеся, що добре висушуєте мочалку після кожного прийняття душу, ви можете продовжити її життя до кількох місяців.