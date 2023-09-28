Кухня – це те приміщення у вашій оселі, де прибирати потрібно найчастіше. Та для того, щоб підтримувати там порядок, достатньо приділяти всього кілька хвилин на день. Порадами з прибирання поділилася Кеті Холдефер.

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Очистьте сміття навколо раковини

Перше, що вам потрібне на кухні – це скребок для посуду. Він не тільки допоможе відчистити нагар та застарілий бруд з ваших сковорідок та каструль, але й буде корисний для того, щоб почистити вашу раковину.

Всього за кілька хвилин ви можете видалити бруд, що зібрався біля краю раковини та змішувача.

Видаліть бризки і потертості

Коли ви зайняті, ви можете не звертати увагу на краплі, бризки соусу чи залишки їжі, що залишаються на стільницях. Що вже говорити про відбитки пальців на шафках та ручках. Втім, прибрати ці неприємні сліди дуже просто – достатньо протерти їх вологою ганчіркою чи спеціальним засобом для миття кухні.

Ви будете здивовані, наскільки охайніше виглядатиме ваша кухня після цього швидкого прибирання.



Протирати стільниці потрібно регулярно / Фото Pexels

Протріть підлогу під холодильником

Ймовірно, ви прибираєте під холодильником не надто часто. Ви можете бути вражені тим, скільки сміття там може накопичуватися. Миття підлоги під побутовою технікою не забере багато часу, проте точно зробить ваш дім чистішим та охайнішим.

Особливо важливо це робити, якщо у вас вдома живе тварина, що линяє. Її шерсть може забиватися під холодильник та спричиняти алергії.

Продезінфікуйте контейнери для овочів та фруктів

Ви могли про це не знати, та дослідження довели, що відділення для овочів – найбрудніше у всьому холодильнику. Втім, достатньо буде приділити всього п'ять хвилин для того, щоб привести овочевий ящик до ладу: просто протріть його вологою тканиною, щоб видалити залишки бруду чи їжі та використайте дезінфікуючу серветку, щоб знищити усі можливі мікроби, що можуть ховатися у контейнері.