Ось як часто ви повинні замінювати рушники для тіла: ви цього не знали

Гігієна вкрай важлива, і, скоріш за все, ви регулярно приймаєте душ, щоб підтримувати тіло у чистоті. Та чи достатньо чистий ваш рушник?

Ви можете думати, що ваш рушник для тіла залишається ідеально чистим протягом тривалого часу, адже ви витираєтеся ним відразу після душу чи ванни, проте це не так. І якщо ви не пам'ятаєте, коли востаннє замінювали його, вже точно настав час це робити. А як часто потрібно насправді прати рушники, розповів мікробіолог Скотт Мешке.

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Як часто потрібно прати рушники

Виявляється, кожного разу, коли ви витираєтеся рушником, ви переносите мікроби на матеріал разом із вологою з води на шкірі та її мертвими клітинами. І саме вони є в основному їжею для мікробів, і у такому середовищі вони можуть легко розмножуватися.

Особливо часто потрібно змінювати рушник, якщо ви ділитеся ним з партнером, адже це означає, що він міститиме вдвічі більше мікробів, вологи та частинок шкіри. Ще один фактор ризику – те, що ви, скоріш за все, залишаєте свої рушники сушитися у ванній кімнаті, де вони ще протягом тривалого часу піддаються впливу вологи.

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Також більш уважними потрібно бути людям, які хворіють на екзему, адже багаторазове використання банного рушника підвищує ризик подальшого розвитку інфекції.

На жаль, масштабних досліджень щодо того, як часто потрібно прати рушники, просто не існує, проте експерти радять робити це щонайменше раз на тиждень.



Рушник потрібно замінювати раз на тиждень / Фото Pexels

Ще частіше потрібно змінювати рушники для рук, адже ви використовуєте їх частіше, і після цього вони залишаються вологими. Ще один сигнал, що вам потрібно змінити рушник для тіла – це неприємний запах.

Для того, щоб подовжити термін між праннями, ви можете забирати рушник сушитися поза межами ванної кімнати та переконуватися, що не залишаєте його вологим.