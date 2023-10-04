Вот как часто вы должны заменять полотенца для тела: вы этого не знали

Гигиена очень важна, и, скорее всего, вы регулярно принимаете душ, чтобы поддерживать тело в чистоте. Но достаточно ли чистое ваше полотенце?

Вы можете думать, что ваше полотенце для тела остается идеально чистым в течение длительного времени, ведь вы вытираетесь им сразу после душа или ванны, однако это не так. И если вы не помните, когда в последний раз заменяли его, уж точно пора это делать. А как часто нужно действительно стирать полотенца, рассказал микробиолог Скотт Мешке.

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Как часто нужно стирать полотенца

Оказывается, каждый раз, когда вы вытираетесь полотенцем, переносите микробы на материал вместе с влагой из воды на коже и ее мертвыми клетками. И именно они являются в основном едой для микробов, и в такой среде они могут легко размножаться.

Особенно часто нужно менять полотенце, если вы делитесь им с партнером, ведь это означает, что оно будет содержать вдвое больше микробов, влаги и частиц кожи. Еще один фактор риска – то, что вы, скорее всего, оставляете свои полотенца сушиться в ванной комнате, где они еще долго подвергаются воздействию влаги.

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Также более внимательными нужно быть людям, страдающим экземой, ведь многократное использование банного полотенца повышает риск дальнейшего развития инфекции.

К сожалению, масштабных исследований относительно того, как часто нужно стирать полотенца, просто не существует, однако эксперты советуют делать это как минимум раз в неделю.



Полотенце нужно заменять раз в неделю / Фото Pexels

Еще чаще нужно менять полотенца для рук, ведь вы используете их чаще и после этого они остаются влажными. Еще один сигнал, что вам нужно сменить полотенце для тела – это неприятный запах.

Для того чтобы продлить срок между стирками, вы можете забирать полотенце сушиться вне ванной комнаты и убеждаться, что не оставляете его влажным.