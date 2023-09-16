Що буде, якщо ніколи не мити пензлі від макіяжу: ви точно здивуєтесь

Якщо ви користуєтеся пензлями для макіяжу, то маєте розуміти, що їх обов’язково треба час від часу мити, втім це роблять не всі.

Згідно з опитуванням Harris, 22% людей, які використовують пензлі для макіяжу, ніколи їх не чистять, а 39% миють їх менше одного разу на місяць.

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Якщо ви не будете мити пензлі для макіяжу, то ризикуєте здоров'ям своєї шкіри.

Пензлі для макіяжу повинні бути максимально чистими і стерильними, адже ми переносимо все, що знаходиться на кистях, на обличчя,

– зазначає професор дерматології з Алабами Корі Хартман.

Пензлик для макіяжу збирає бруд, частинки пилу, омертвілі клітини шкіри та надлишки шкірного сала. Коли ви брудними пензликами наносите макіяє, то вони закупорюють пори, які можуть призвести до висипів.



Пензлі для макіяжу треба періодично мити / Фото з Pexels

Якщо ви залишаєте пензлі для макіяжу у вологому місці, до прикладу, у ванній, бактерії в такому середовищі швидше проживаються.

Користуючись брудними пензликами ви наражаєте себе на спалах прищів чи фолікуліту,

– зазначає Корі Хартман.

Що не менш важливо, слідкуйте за тим, щоб пензликами для макіяжу користувалися лише ви. При передачі косметичних інструментів передається герпес, стрептокок та кон’юктивіт.

Пензлі для макіяжу важливо мити кожних сім-десять днів та змінювати кожних три-шість місяців. Аплікатор для тональної основи треба мити ще частіше. Якщо ви наносите макіяж рідко, тоді мийте пензлі раз на два тижні.

Найкраще мити пензлі дитячим шампунем. Використовуйте в ємкості теплу воду та промивайте до тих пір, поки вона не стане прозорою.