Ці 2 вправи швидко зроблять вашу талію стрункою

Досягти стрункої талії може бути непросто, особливо якщо ви робите неправильні комплекси вправ. Деякі тренування, хоч і корисні для здоров'я, можуть тільки збільшити ваш корпус у об'ємі.

Якщо ви маєте виступаючий живіт і хочете його позбутися, зробити це може бути легше, ніж ви собі уявляли. Перш за все, переконайтеся, що ви виконуєте вправи регулярно, адже тільки так ви зможете досягти бажаного результату.

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Торкання п'яток

Для того, щоб розтягнути м'язи живота та привести у тонус косі м'язи, вам чудово підійде вправа, яка називається "дотики до п'ят".

Технічно кажучи, дотики п’ятами, також відомі як чергування п’ят, є ізолюючою вправою, оскільки вони включають рух лише в одному суглобі – хребті. Однак, оскільки відбувається два рухи одночасно, дотики до п’яти фактично працюють одночасно з кількома важливими основними м’язами,

– поділився експерт з тренувань Патрик Дейл.

Для того, щоб виконати її, вам не знадобиться додаткове спорядження. Все, що вам потрібно, це лягти на підлогу та зігнути коліна, розставивши ноги трохи ширше плечей.

Витягніть руки вниз долонями всередину. Після цього вам потрібно притримуватися таких кроків.

Вдихніть і поверніть тулуб вліво, щоб лівою рукою торкнутися лівої п'яти. Вам потрібно затриматися у цьому положенні на кілька митей.

Повільно поверніться у початкове положення. В цей час ви маєте видохнути.

Виконайте ту саму вправу, але цього разу торкайтеся правої п'ятки правою рукою.

Повторювати таке тренування необхідно 30 разів.



Вправи для преса допоможуть зменшити талію / Фото Pexels​

Звичайна планка на ліктях

Якщо ви хочете досягти плаского живота та тонкої талії, то планка – це та вправа, яка вам просто необхідна. Переконайтеся, що ви виконуєте її регулярно, і ви дуже швидко помітите результат.

Для того, щоб виконувати цю вправу, вам знадобиться трохи місця та килимок для йоги.

Спершу поставте передпліччя на килимок та зрівняйте лікті на рівні плечей. Ваші руки повинні розташуватися паралельно всьому вашому тілу. Випрямте шию та хребет й розташуйте голову так, щоб дивитися в одну точку приблизно за 30 сантиметрів перед руками.

Зважайте на те, що ваша голова має розташуватися на одній лінії зі спиною. Спробуйте утримувати таке положення протягом 20 секунд. Якщо це здасться вам занадто простим, поступово збільшуйте час перебування у планці.