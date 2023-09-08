5 звичок, які допоможуть досягти тонкої талії

Якщо ви мрієте про схуднення в області живота, проте всі ваші тренування не дають результату, можливо, настав час дещо змінити розпорядок дня та харчування. Переконайтеся, що ви знаєте, як правильно та безпечно худнути.

Якщо ви протягом тривалого часу намагаєтеся схуднути у талії, вам вже, певно, доводилося чути чимало порад з цієї теми. Втім, далеко не всі вони правдиві. Та особиста тренерка й дієтологиня Джанна Масі зібрала п'ять основних звичок, які потрібні вам для того, щоб схуднути.

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Їжте багато білка

Протеїн часто називають вкрай корисним для схуднення, і це дійсно так. Ця речовина не тільки допомагає залишатися ситими протягом тривалого часу і так зменшує кількість небажаних перекусів, але й має вирішальне значення для відновлення та росту організму.

Дослідження показали, що споживання великої кількості білка допомагає зменшити масу тіла, зберігаючи усі м'язи. Та ви маєте переконатися, що обираєте нежирні джерела білка: наприклад, курку, рибу чи рослинні білки.

Рекомендований діапазон може збільшуватися або знижуватися залежно від ваших цілей і кількості білка, який ви вже споживаєте. Хорошою відправною точкою для здорової дорослої людини є 0,7 – 1 грам маси тіла, щоб отримати загальну добову норму,

– поділилася Джанна Масі.

Робіть силові тренування

Ви могли би подумати, що піднімання гантель зробить вас громіздкими, проте це не так. Втім, силові вправи точно допоможуть вам залишатися підтягнутими. А нарощення м'язової маси є дуже важливою частиною схуднення, адже саме м'язи спалюють найбільше калорій навіть тоді, коли ваше тіло відпочиває.

Окрім того, чимало силових вправ задіюють ваш прес, а це допоможе сформувати струнку та сильну талію.

Їжте овочі

Якщо ви хочете мати тонку талію, вам не обійтися без вживання великої кількості овочів. Вони наповнені клітковиною та допомагають відчути ситість, регулюють рівень цукру та допомагають побороти постійну тягу до солодкого.

Окрім того, вони містять зовсім небагато калорій, тож ви можете споживати їх у великій кількості та не набирати вагу.



Овочі корисні для схуднення / Фото Pexels

Відкладіть телефон перед сном

Так, це може здатися досить дивною порадою у схудненні, проте дослідження показали, що через блакитне світло, яке випромінюють екрани гаджетів, якість та тривалість вашого сну можуть суттєво знизитися, а саме нічний відпочинок має важливе значення у контролі та втраті ваги.

Окрім того, сон потрібен вам для того, щоб контролювати та регулювати апетит, а якісний сон може допомогти швидше втрачати жир.

Хоча отримати додаткові години сну непросто, контролюйте те, що ви можете контролювати, вимикаючи екрани за пів години до сну. Більше сну сприяє кращим сигналам насичення та дасть вам більше енергії,

– розповіла Масі.

Пийте менше алкоголю

Це насправді не проблема: випити час від часу келих вина, проте калорійність алкоголю може бути підступною. Окрім того, алкоголь може збільшити апетит та змусити вас обирати менш здорову їжу.

Тож для того, щоб зберегти талію стрункою, вживайте алкоголь у дуже помірних кількостях.