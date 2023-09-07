Перше, що вам потрібне для досягнення тонкої "осиної" талії – це міцний прес, щоб ви могли запобігти травмам під час тренувань. Окрім того, прес дозволить вам легше справлятися з багатьма повсякденними фізичними завданнями.

Цікаво Найкращий для схуднення сніданок: це потрібно знати

Біг

Навіть якщо ви не надто любите бігати, цей вид фізичної активності може принести фантастичний результат. Тренер Метт Клаес зазначає, що ця вправа – одна з найкращих, які ви можете зробити для досягнення тонкої талії.

Це через те, що ви спалюєте високу кількість калорій за такий малий проміжок часу,

– поділився Клаес.

Втім, якщо ви не є досвідченим бігуном, вам не варто намагатися пробігти відразу п'ять кілометрів. Натомість спробуйте поступово додавати біг до своїх тренувань та спробувати почати з коротких інтервалів – 5 хвилин бігу та 10 хвилин відпочинку. Якщо це здасться вам надто складним, ви можете відпочивати довше.

Якщо на наступний день ви не відчуватимете болю чи надто сильного виснаження, поступово збільшуйте відстань та час бігу. Також Метт Клаес зазначає, що коли ви тільки починаєте бігати, ви повинні дати своєму тілу відпочинок між пробіжками – не менше, ніж 48 годин.



Біг дуже корисний для схуднення / Фото Pexels

Веслування

Якщо ви маєте змогу ходити до спортзалу та користуватися спеціальним тренажером для веслування, це може стати непоганою альтернативою бігу, адже цей вид тренувань чудово підходить для новачків та є дуже безпечним для суглобів.

Метт Клаес переконаний, що такі вправи спалюють вражаючу кількість калорій за короткий час, і тому добре підійдуть для схуднення в районі талії.

Веслувальні рухи, такі як гребки на тросі під різними кутами, гребки в нахилі або гребки з гантелями, певною мірою впливають на м’язи спини. Зміцнення спини допоможе вашій поставі, додасть м’язову тканину та створить ілюзію меншої талії,

– розповів Клаес.

Велосипедні згинання

Ось і настав час вправ для преса. Якщо ви хочете позайматися вдома, тоді ці згинання ідеально підійдуть для вас.

Ляжте на спину на килимок, зігніть коліна, а ступні притисніть до землі. Покладіть руки за голову, праве коліно підійміть до грудей і поверніть тулуб так, щоб лівий лікоть торкнувся правого коліна. Поверніться у вихідне положення та повторіть з іншою стороною,

– дає інструкції тренер Натан Ллойд.

Змінюйте сторони, аж поки не досягнете 20 – 30 повторень. Переконайтеся, що виконуєте вправи регулярно, адже тільки так ви зможете отримати бажаний результат.